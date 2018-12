Eksperter anbefaler: Kontrol med gift i drikkevand bør tidobles

Der skal skrues kraftigt op for kontrollen med sprøjtemidler og kemikalier i danskernes drikkevand.

I dag måles der for knap 40 stoffer i vandboringerne. Men det bør op på mellem 244 til 363 stoffer.

Sådan lyder anbefalingen fra en bredt sammensat arbejdsgruppe af eksperter til politikerne.

I sommeren 2017 blev der for første gang hos enkelte vandværker fundet rester af stoffet desphenyl-chloridazon (DPC) i drikkevandet.

Det stammer fra et ukrudtsmiddel, der har været forbudt siden 1996. Stoffet var ikke på listen over de stoffer, som vandværkerne normalt analyserer for.

Miljøstyrelsen satte derfor DPC på tjeklisten. Kort derefter blev der fundet over 250 boringer med rester af stoffet over grænseværdien.

Desuden blev der også fundet andre stoffer, som drikkevandet ikke hidtil er blevet undersøgt for.

Samtidig nedsatte Miljøstyrelsen en arbejdsgruppe med vandforsyningsselskaberne, sundhedsmyndighederne, kommuner og regioner.

Den har netop barslet med de nye anbefalinger til markant skrappere opdagelse af uønskede stoffer i grund- og drikkevandet.

Det er nu op til miljø- og fødevareministeren Jakob Ellemann-Jensen (V) at tage stilling til anbefalinger herunder økonomien til en markant udvidet screening af grundvandet.

Dansk Vand- og Spildevandsforening (Danva) vurderer, at en bedre screening kan laves for et etcifret millionbeløb hvert år.

Danva har til gengæld tidligere skønnet, at hver gang det er nødvendigt at lave nye indvindingsboringer til erstatning for de forurenede, så koster det to til fem millioner kroner per boring.

Der er op mod 7000 almene drikkevandsboringer i Danmark.

»De nye fund af ukendte sprøjtemidler i drikkevandet har været bekymrende og har udfordret tilliden til drikkevandet. Derfor er vi glade for, at der nu indføres øget overvågning«, siger direktør i Carl-Emil Larsen fra Danva.

»Det betyder, at vi kan sikre os mod nye ubehagelige overraskelser i fremtiden og få et grundigt overblik over, hvilke stoffer der er i grundvandet«.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) vil ikke kommentere de nye anbefalinger, før han har forhandlet med partierne bag pesticidstrategien, som ud over regeringen er Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, SF og De Radikale.

ritzau