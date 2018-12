DF vil skrotte Tyrkiet-aftale: »Det her har potentiale til at blive en bombe under dansk udlændingepolitik«

I det nye år tager EU-domstolen stilling til, om danske tilknytningskrav, der fra 2003 til 2018 har været brugt til at afvise flere end 14.000 sager om familiesammenføring, er lovligt eller ej. Tidligere har det været fremme, at et nederlag kan føre til genoptagelse af flere tusindvis af sager vedrørende tyrkiske statsborgere. Men ifølge et nyt svar fra Udlændingeministeriet kan dommen have langt større konsekvenser, fordi det også kan gælde andre tredjelandsborgere. Sagen bliver fulgt tæt på Christiansborg, og DF vil have skrottet særaftale med Tyrkiet.

Martin Henriksen, hvad mener du om sagen?

»Det har potentiale til at blive en meget kedelig sag. Det er endnu et eksempel på, at der kommer nogen udefra – i dette tilfælde EU- og sætter spørgsmålstegn ved den danske udlændingepolitik. Det kommer ikke som nogen stor overraskelse, men det er vi jo ikke interesseret i i DF. Der er noget smukt og rigtigt ved, at vi selv bestemmer, hvem det er vi lukker ind i landet«, siger Martin Henriksen, Dansk Folkepartis udlændingeordfører.

I hvilket omfang skærper det situationen, at også andre tredjelandsborgere kan få genoptaget deres sag?

»Jeg vil meget nødig male fanden på væggen. Men det her har potentiale til at blive en bombe under dansk udlændingepolitik. Det kan gå grueligt galt, hvis man er tilhænger af den stramme udlændingepolitik. Det er slemt nok i forhold til tyrkerne, men at der også er mulighed for at der efterfølgende kan komme en ny sag, som får den konsekvens, at alle mulige fra alle mulige forskellige lande, så er det næsten ikke til at bære«.

Hvad kan I reelt gøre ved det?

»Det var oppe at vende under overenskomstforhandlingerne, og vi noterer os, at regeringen kæmper kampen. Men der bør som minimum være et ordentligt beredskab i tilfælde af, at Danmark taber sagen«.

Hvad skal det beredskab bestå af?

»Vi fisker efter et svar fra regeringens side i tilfælde af, at vi taber. Vores bud er, at vi opsiger associeringsaftalen med Tyrkiet (Den aftale, som er årsag til, at Danmark risikerer et nederlag ved EU-domstolen, red)«.

Men det skal vel være via EU?

»Nej, der må vi insistere på, at det alligevel er noget, vi gør. Og så må vi henvise til, at vi har et retsforbehold. Den danske befolkning har af et par omgange bekræftet, at man ønsker at bevare udlændingepolitikken på danske hænder. Så der har Danmark en god sag. Så kan man også kigge på, om man skal udvide det eksisterende forbehold eller lave et nyt forbehold«.

Bør vi bryde domstolens konklusion?

»Nu skal vi se en dom, men vi forbeholder os retten til at mene, at vi skal bryde domstolens afgørelse, når vi har læst den. Og det bør man være parat til, hvis det har meget negative konsekvenser«.

Regeringen understreger jo, at tilknytningskravet er fortid i dansk udlændingelov. Derfor er det begrænset, hvad et nederlag får af betydning. Så helt ærlig: hvad er problemet?

»Altså: problemet er, at man i yderste konsekvens kan man jo begynde at gennemgå gamle sager og se, om der er blevet afgørelser på et forkert grundlag. Så kan folk få opholdstilladelser med tilbagevirkende kraft. Det er vi bekymret for. Der må regeringen give os en sikkerhed for, at det kommer ikke til at ske. Derudover er det et principielt problem i, at danskerne på den ene side synes, at udlændingepolitikken bør være et dansk anliggende, men så kommer vi alligevel i en situation, hvor vi kan tabe et internationalt retsopgør. Det er demokratisk betænkeligt«.

Er det et principielt problem, at der sidder dommere i Luxembourg og bestemme over dansk lov?

»Ja«.

Hvordan handler I på den erkendelse?

»Det er det lange seje træk. Der er ikke så meget mere og sige om det. Det handler om at blive ved med at forklare vælgerne, at hvis man vil stå fast på, at dansk udlændingepolitik skal styres i Danmark, så skal EU-systemet holde fingrene for sig selv«.