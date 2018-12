Amerikansk topforsker mødte en strøm af hygge efter politianmeldelse - men hun forlader alligevel Danmark

Brooke Harrington blev politianmeldt for at holde oplæg for Folketinget. Nu har vi genbesøgt hende - inden hun forlader Danmark.

Topforskeren Brooke Harrington har efterladt flyttekasserne på CBS for at få sin sidste danske frisørklipning i lang tid, måske for altid. Efter nytår starter hun i sin nye stilling på Dartmouth College i USA. Det er et af verdens fineste universiteter, som har produceret tre nobelprisvindere, en håndfuld milliardærer og en alenlang liste af magtfulde embedsmænd og politikere.