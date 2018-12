Familien Overby lever under fattigdomsgrænsen: »Økonomisk er vi fattige, men værdimæssigt er vi det ikke«

Dertil kommer kontanthjælpsloftet, som er en grænse for, hvor meget en person eller en familie samlet kan modtage fra det offentlige. Det blev indført af regeringen i 2016 med det formål at »øge kontanthjælpsmodtagernes økonomiske incitament til at søge arbejde og komme væk fra offentlig forsørgelse«. Men ifølge direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Lars Andersen, er netop kontanthjælpsloftet den væsentligste årsag til, at 64.500 børn lever i fattigdom.

»Omkring år 2000 var der kun 25.000 børn under fattigdomsgrænsen, for indtil da havde vi indrettet vores overførselssystem på, at der egentlig ikke skulle være fattige børn. Venstre og Konservative gennemførte kontanthjælpsloftet, og man kan sige, at de fattige børn er blevet ofret på ’det skal kunne betale sig at arbejde’-alteret«, siger Lars Andersen, der mener, at dansk fattigdom ikke handler om sult, men om social eksklusion.

»Hvad vil det sige at leve i Danmark? Havde vi talt sammen i halvfemserne, ville vi sige: ’Hvad fanden skal du bruge en mobiltelefon til? Det er ren luksus og pjat’. Men et barn eller en ung i dag, der ikke har en mobiltelefon eller noget så luksuriøst som en smartphone, er jo nærmest lukket ude af samfundet«.

En modig familie

Når det bliver jul på Industrivej i morgen, er det også, fordi den lokale afdeling af Red Barnet har doneret 900 kroner i kontanter og en julekasse til en værdi af 1.500 kroner til Puk og hendes familie. Det er også Red Barnet, der har formidlet kontakten til familien. Det er ikke svært at finde mennesker, der anonymt vil fortælle om at føle sig fattig, men det er vanskeligere at finde nogen, der åbent vil fortælle om det. For når en artikel som denne er skrevet, står den ikke kun i avisen, men også på nettet, og på de sociale medier er der kontant afregning.

Foto: Emma Sejersen Anni Sau Overby med én af familiens tre skildpadder.

Anni Sau Overby med én af familiens tre skildpadder. Foto: Emma Sejersen

Nogle vil mene, at Anni og Lars er nogle nasserøve, for vi lever i en opgangstid, så selvfølgelig er der arbejde, hvis man gider. Derfor kræver det mod at stå frem. Når de alligevel gør det, er det med den begrundelse, at andre skal se, hvordan det egentlig er. De siger ikke, at de får for lidt penge, og de brokker sig heller ikke. De er tilbudsjægere, og hver måned begynder med, at de tager i Bilka og køber stort ind til fryseren. Det, de køber, skal holde hele måneden, men nemt er det ikke, mener Anni.

»Der er mange, der siger, at der ikke findes fattige i Danmark. Men de politikere, der siger det, skulle prøve at leve en måned som os. Så kunne de se, hvordan det er, når man ikke har mere at leve for, og når der skal være til udflugter med skolen, til madpakker og til fødselsdagsgaver, når man får indbydelsen tre dage før, og man ingen penge har. Mit barn skal jo have en gave med«.

Der vil sikkert være nogen, der vil se familiens budget. Det har familien derfor valgt at lægge frem.

Budgettet

Ifølge fattigdomsgrænsen fra Danmarks Statistik er en familie på to voksne og to børn fattig, hvis den har under 254.300 kroner udbetalt om året eller 21.200 om måneden til alle udgifter, når skatten er betalt.

Familien Overby havde i december 18.719 kroner og 90 øre efter skat. Politiken har set deres lønudbetalinger, og de har selv lavet et regnskab.

De bor i et af Danmarks billigste boligbyggerier. Huslejen er på 4.826 kroner.

Foto: Emma Sejersen Puk pejer ud på vejen og fortæller om alle husene julelys, der tænder når det bliver helt mørkt. Huset bag frisøren har julelys, hvor det ligner at det sner med lys.

Puk pejer ud på vejen og fortæller om alle husene julelys, der tænder når det bliver helt mørkt. Huset bag frisøren har julelys, hvor det ligner at det sner med lys. Foto: Emma Sejersen

De betaler 2.000 kroner i afdrag på bil, 1.203 kroner til institution, 1.193 kroner til tv og internet, 1.000 kroner til telefoner og 1.000 kroner til brændstof. Der er en række mindre poster blandt andet til medicin og Netflix, og når alt er betalt, har de 5.779 kroner om måneden eller 193 kroner om dagen til mad, tøj og fornøjelser.

De har en post, som mange vil kritisere. De ryger tilsammen for 800 kroner om måneden.

»Jeg har adhd, og min psykolog siger, at det er okay, jeg ryger, og det siger min læge også, for ellers får jeg stress og bliver urolig«, siger Anni.

Lars har ikke nogen diagnose, men hvis han ikke strikker eller ruller med noget i hånden, er det tydeligt, at han ikke kan sidde stille.

At forældrene føler sig fattige, og at de efter den officielle grænse også er det, betyder ikke, at Puk tænker over det til daglig.

»Jeg vil gerne have den computer, og jeg kan godt få lyst til noget af det, de andre har. Men det er ikke sådan, at jeg synes, det er snyd, at de har det, og jeg ikke har det. Jeg kan godt tænke: Nejj hvor ville jeg gerne have det eller det, men det er ikke sådan, at jeg har lyst til at stjæle fra de andre«.

Så du føler ikke, at de andre i klassen har meget mere end dig?

»Nej«. Svaret kommer uden tøven.

Er der noget, du savner?

»Jeg savner min farmor, og jeg savner min mormor. De døde begge uden at være særlig gamle. Dem savner jeg«.

Relativ fattigdom

Næppe var rapporten fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd offentliggjort, før beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) afviste den. Han mener ikke, at kontanthjælpsloftet har kastet flere familier ud i fattigdom, og anerkender ikke fattigdomsgrænsen.

»En typisk familie med mor og far på kontanthjælp med to børn efter kontanthjælpsloftet har 23.800 kroner i samlede offentlige ydelser, når skatten er betalt. Det er et både fair og rimeligt grundlag sammenlignet med de mange mennesker, der går på arbejde«, sagde han til DR.

Foto: Emma Sejersen Dines er fire år. Han er en tillidsfuld og åben dreng og har sit eget værelse, hvor han ikke altid rydder op, siger han selv. Hans storesøster Puk har også sit eget værelse.

Dines er fire år. Han er en tillidsfuld og åben dreng og har sit eget værelse, hvor han ikke altid rydder op, siger han selv. Hans storesøster Puk har også sit eget værelse. Foto: Emma Sejersen

Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance mener, at 64.500 fattige børn er noget, der kun findes på papiret.

»Den primære årsag til, at man kommer frem til 64.500 fattige børn, er, at medianindkomsten er vokset hurtigere end kontanthjælpen, og hvorfor er den det? Fordi det går godt i Danmark. Beskæftigelsen er høj, lønningerne stiger, og så kommer der flere ’fattige’, uden at det er udtryk for, at mennesker på kontanthjælp er dårligere stillet«.

Joachim B. Olsen ser fattigdomsgrænsen som et dårligt måleinstrument.

»Det betyder, at hvis alle fik fordoblet deres indkomst i morgen, så ville der være lige så mange fattige som i dag. Med den definition vil vi aldrig kunne bekæmpe problemet, for uanset hvor rige vi bliver, vil der altid være nogen, der har under 50 procent af medianindkomsten. Og hvis du vil løse et problem, giver det jo ingen mening at bruge en definition, der betyder, at du aldrig vil kunne løse det«.

Angsten

Anni gik ud af 10. klasse i 1992. Hun kom på handelsskole, tog kontoruddannelse og kom i butikslære i 1993.

»Det var en deltidsstilling med supplerende dagpenge. Da det stoppede, kunne de ikke tilbyde mig fuldtidsstilling, og så måtte jeg stoppe«.

Der gik nogen tid, hvor hun var på dagpenge. Men hun ville gerne være lærer og tog en hf-uddannelse på fire år, så hun kunne komme på seminariet. Hun flyttede fra Aarhus, hvor hun er vokset op med en far, der var mejerist, og en mor, der var førtidspensionist, og så til Lemvig.

Foto: Emma Sejersen Puk og Dines er ikke de eneste børn i familien. De har en storesøster der hedder Stella, som er anbragt i en plejefamilie, men som er hos dem hveranden weekend

Puk og Dines er ikke de eneste børn i familien. De har en storesøster der hedder Stella, som er anbragt i en plejefamilie, men som er hos dem hveranden weekend Foto: Emma Sejersen

»Jeg tror, det var der, det begyndte at gå galt, fordi jeg skulle væk fra familien og vennerne. Jeg har angst og adhd, og det kommer, når der er for mange omkring mig, så jeg var meget fraværende. Jeg var heller ikke med til det sociale, og efter to år dumpede jeg til en eksamen, som var en af de obligatoriske, for tredje gang«.

Siden har det vekslet mellem ressourceforløb, dagpenge, kontanthjælp og aktivering. Nederlag på nederlag. På nær da hun i 2005 mødte Lars.

»Jeg var i aktivering. Nogle var i køkkenet, nogle lavede håndarbejde, nogle slog græs. Jeg var på træværkstedet, og han var i køkkenet. Så var vi oppe og spise, og så faldt vi i snak. Jeg kunne lide hans måde at være på. Han er rar og kan snakke med alle. Vi havde også en forståelse for hinandens situation. Han var nyskilt og havde en lille pige. Bare det, at vi sad og snakkede. Jamen, det slog bare klik med det samme. For os begge, tror jeg«.

I dag er Lars’ pige 14 år. Men Stella blev anbragt i en plejefamilie kort efter sin fødsel. Moren er siden død, men pigen er hos plejefamilien, som både Lars og Anni har et godt forhold til. Hver anden weekend er Stella på besøg på Industrivej, og hun er også med, hvis familien skal på udflugt eller ferie.

Anni har aldrig rigtig været i arbejde og hun tror heller ikke, at hun får noget.

»Jeg har mange begrænsninger. Især angsten. Jeg ved aldrig, hvornår det tipper, og så kan jeg bare ikke komme ud ad døren. Jeg ryster, og tårerne triller ned ad kinderne på mig, og ingen skal komme i nærheden. Børnene kan ikke engang give mig et kram. Jeg bider ad dem, og så skal de bare holde sig på lang afstand«.

Tilværelsens krav

Lars har taget tre uddannelser. En som buschauffør, en som social- og sundhedshjælper og en som køkkenhjælper. Men det er aldrig blevet til fast arbejde i længere tid. I øjeblikket arbejder han på et vildtslagteri. Kommunen giver løntilskud. Men han kan ikke altid overkomme det. Så i december har han været der mindre.

»Når vi er ude i verden, er vi begge nødt til at tage en slags maske på og gøre os stærkere, end vi er. Det behøver vi ikke over for hinanden. Jeg vil aldrig tvinge Anni til noget, hun ikke kan. Når jeg tager af sted på arbejde, spørger jeg måske, om hun ikke vil vande blomsterne i dag. Eller tømme opvaskemaskinen. Jeg ville aldrig bede hende om at gøre hele lejligheden rent. Det ved jeg, at hun ikke kan«.