Lalandia 3 skal ligge på den jyske vestkyst

Desuden skal det lokale plangrundlag og en miljøvurdering på plads. Kommunen har hele tiden støttet projektet, og der findes en lokalplan og en miljøredegørelse fra 2008, men projektet har ændret sig en del siden da.

»Vi har et møde med kommunen 4. januar for at finde ud af, hvordan vi kan gribe det hele an, så vi kan lave en køreplan for det. Hvis alt går, som vi gerne vil have, kan der være mulighed for, at det hele står færdigt i efteråret 2021«, siger han.

Naturværdier mellem husene

Søndervig Feriepark skal bygges på et areal bag Søndervig by. Projektet vil tage en bid af den lokale golfbane. Den har i dag 27 huller, men vil i fremtiden kun have 18.

På og omkring golfbanen er der flere småsøer og anden beskyttet natur. Dermed vil ferieparken kunne leve op til et krav i den politiske aftale om flere sommerhusgrunde, mener Keld Hansen. Kravet er, at i nye, større sommerhusområder skal mindst 4 procent af arealet udlægges til offentligt tilgængelige, rekreative arealer med højt naturindhold.

Søndervig Feriepark er et af de ti kystprojekter, som i oktober 2015 fik tilladelse til at blive etableret tættere på kysten end de 300 meter, der er grænsen. Endnu er ingen af projekterne kommet i gang. De fleste mangler investorer, og to er stort set blevet opgivet.