Bettina Heltberg: »Udlændingepolitik? Jeg væmmes over dem alle – undtagen over Enhedslisten og de radikale, som jo har … sund fornuft?«

Senere på året, da hans tilstand forværres, kommer han ud til familien Melchior på Rolighed. Særlig fru Melchior tager sig af ham med en omhu og en humor, som altid har betaget mig. Sikken dog en dejlig og klog kone. Efterkommere? I burde lægge en julerose på hendes grav.

Det er også fru Dorothea Melchior, der taler opmuntrende og optimistisk til ham selv på det sidste. Der er kommet et slør over hans øjne, og han gentager »Jeg forstår Ingenting«. Han beder om at få skåret pulsåren over, og hun svarer, at han jo kan efterlade en seddel med sine egne ord »jeg er kun skindød«, og et blegt smil går over hans læber.

Det er også hende, der skriver de sidste linjer 4.august 1875:

»Tjeneren hørte ham hoste engang i Nat, og da han senere kom ind, lå han med en Kop Havresuppe i Hånden, hvoraf det Meste af Indholdet var spildt på Sengetæppet; han har ikke haft Kræfter til at sætte den fra sig«.

Og til slut: »Nu er Lyset slukket! Hvilken lykkelig Død. Klokken 11, 5 Minutter, udåndede den kjære Ven sit sidste Suk«.

Store forandringer i dansk politik

At være i live! Se dig ud en sommerdag! Jeg skriver ved årets udgang, som jeg indledte året med. Ingen, ingen, ingen kommer til at lide som H.C. Andersen, som med hjælp fra Danmarks kyndigste læger fik hjælp til … ikke at holde det ud. Enhver kan i dag med langt ringere hjælp undgå hans smerter. Det er vel et forbavsende vidunderligt fremskridt. Jeg siger ikke, at der ikke er meget endnu at udrette – men o.k. – vi er her i live.

Med henvisning til de øverste funderinger skal jeg derfor henstille til nogle store forandringer i dansk politik.

Jeg ville ønske, at Lars Løkke satte sig i spidsen for Socialdemokratiet. Det ville være godt for ham selv og for partiet og for os alle.

Mette Frederiksen kunne til gengæld overgå til Enhedslisten. Et lille skridt til venstre, et stort fremskridt for det parti, som savner en myndig og begavet lederskikkelse (Skipper ufortalt).