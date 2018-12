Asylbørn udgør knap halvdelen af Hørsholms underretninger

Det seneste år har 43 børn på Udrejsecenter Sjælsmark været i en sådan grad af mistrivsel, at en voksen i barnets nærvær har lavet en underretning til Hørsholm Kommune.

Dermed udgør asylbørnene knap halvdelen af de underretninger, som kommunen i 2018 har modtaget om børn med bekymrende adfærd.

Det skriver Information på baggrund af en aktindsigt.

»Man kan roligt konkludere, at de er en voldsomt belastet gruppe. Vi har intet andet område, som fylder så meget. Ud af vores samlede underretninger udgør asylbørnene 43 procent«.

»Og det er vel at mærke, hvis man samler alt i kommunen, så her taler vi om både psykiatri, dagtilbud og skoler«, fortæller Jeanne Bertelsen, der er myndighedsleder i Hørsholm Kommune, til Information.

Informations aktindsigt viser, at kommunen i slutningen af november havde modtaget underretninger på 43 asylbørn i 2018.

I september oplyste udlændinge Inger Støjberg (V), at der boede 93 børn på Sjælsmark.

Hørsholm Kommune understreger dog, at der ikke er tale om underretninger på 43 ud af 93 børn, da der er stor udskiftning på centeret, skriver Information.

Risikerer psykiske lidelser

Psykiatrisk overlæge Ebbe Munk Andersen har gennem 29 år beskæftiget sig med asylansøgeres helbred.

Han fortæller til Information, at der er en stor risiko for, at tiden i asylsystemet kan have store konsekvenser for børnenes sundhed.

»Børn, der opholder sig lang tid i systemet, er i alvorlig risiko for at få psykiske lidelser«.

» Uanset om det er rimeligt eller urimeligt, at de ikke vil rejse, så kan man ikke skabe rammerne for et familieliv på et udrejsecenter, og det har alvorlige konsekvenser for børnene«, siger Ebbe Munk-Andersen han.

Så sent som i torsdag udtrykte Folketingets Ombudsmand bekymring for børnene på Udrejsecenter Sjælsmark.

Selv om forholdene på centeret ikke er i strid med internationale konventioner, er de langt fra ideelle for de børn, der bor der med deres familier, lød det fra ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

ritzau