DMI: Det sner lige nu, men det bliver ikke en hvid jul

Flere steder i landet er folk vågnet op til sne her til morgen. Men hvis man håber på, at sneflagerne varsler en idylisk juleaften, hvor Danmark er pakket ind i en hvid dyne, så bør man sænke forventningerne. Det fortæller Dan Nilsvall, vagtchef ved Danmarks Metereologiske Institut (DMI).

»Det sner lidt her til morgen, og flere steder vil sneen nok også blive liggende. Men i løbet af dagen får vi opholdsvejr, og dagtemperaturen vil begynde at stige lidt, og det betyder nok, at sneen begynder at smelte. Nogle steder kan sneen måske nok blive liggende indtil juleaftensdag, for den kommende nat bliver kold med temperaturer ned til omkring fem graders frost«, siger Dan Nilsvall.

DMI’s forventning er, at der måske er få steder, hvor sneen bliver liggende til juleaften.

»Enkelte steder i landet kan folk godt komme til at vågne op juleaftensdag og se sne udenfor, især i Nordjylland og på Nordsjælland, men i løbet af dagen forventer vi, at temperaturerne stiger til to-tre graders varme, og det gør, at sneen bliver tyndere og tyndere i løbet af dagen, men det forsvinder nok først helt natten til første juledag«, siger Dan Nilsvall.

Sidste hvide jul var i 2010

Selv hvis sneen bliver liggende indtil første juledag i Nordjylland og på Nordsjælland, er det langt fra nok til at karakterisere julen 2018 som en ’hvid jul.

Ifølge DMI’s definition skal mere end 90 procent af Danmarks areal være dækket af sne 24. december om eftermiddagen, for at det kan karakteriseres som en ’hvid jul'.

»Så jeg vil nok sige, at det ikke bliver ikke en landsdækkende hvid jul i år«, siger Dan Nilsvall.

Sidste gang DMI registrerede en rigtigt hvid jul i Danmark, var i 2010.