Julen bliver hvid og med solskin flere steder i landet Fra tirsdag til fredag kommer temperaturerne op på otte grader. Men ikke i dag. Flere steder melder om sne.

Flere steder i landet står danskerne op til en hvid jul. Og der er chance for, at sneen bliver liggende frem til i eftermiddag.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut Frank Nielsen.

»Det bliver en rigtig fin jul i år. Der er en smule snedække i Vendsyssel, på Syddjurs, i Nordsjælland og på Bornholm. Og de steder, hvor det ikke har sneet, kommer solen til at kigge frem«, lyder meldingen.

Dagen starter ud med 1-3 graders frost. Varmest bliver det i Syd- og Vestjylland.

Hvis sneen bliver liggende til hen på eftermiddagen, kan man tale om en 'lokal hvid jul', fortæller Frank Nielsen.

»Det er ganske pænt vejr hele dagen. Først i løbet af aftenen begynder det at blæse op og blive skyet«.

Regn i aften

Juleaften bliver med en anden slags nedbør, nemlig regn. Dog ikke mere end et par millimeter, forsikrer DMI.

Fra tirsdag til fredag ser dagene næsten ens ud, og ifølge DMI bliver det en mild uge med temperaturer mellem fem og otte grader.

Og det er slet ikke unormalt med temperaturer på den varme side af termometeret, siger Frank Nielsen:

»Det er klart, at det er til den varme side, men for at slå rekorden skal vi helt op omkring 10-12 grader. Når det er så lunt, skyldes det lune vinde fra nordvest«, fortæller Frank Nielsen.

»Så alt i alt bliver det en trafiksikker jul, men her til morgen skal man være opmærksom på glatte veje«.

Overskyet

I løbet af ugen vil det regne og være overskyet.

Flere frontsystemer, der skal passere landet, vil holde på de lune temperaturer.

»Jeg forventer lokale byger især torsdag og fredag, men vi slipper for de helt store regnskyl«, fortæller Frank Nielsen.

»Det er heldigt, at juleaften er i dag, for resten af ugen er der ingen sne at se«.

ritzau