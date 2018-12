Mange flere kan være sluppet for boligskat ... Og så var der noget med en statsminister

Tastefejl eller registreringsfejl i Skat kan betyde, at et stort antal boligejere er sluppet for billigt i boligskat, mens andre har betalt for meget.

Antallet af boligejere, der er sluppet for at betale boligskat, er efter alt at bedømme betydeligt højere end de 1.200, som ved en fejl er sluppet for at betale ejendomsværdiskat gennem en længere årrække.

Udover de 1.200, som ifølge Vurderingsstyrelsen ikke har betalt den korrekte ejendomsværdiskat, vil der være op mod 1.000 ejendomsejere, der slet ikke har betalt eller har betalt for lidt i grundskyld, oplyser Vurderingsstyrelsen, der endnu ikke har afsluttet undersøgelsen.

Fejlene er opstået, fordi ejendomsværdien eller grundværdien er registreret forkert i vurderingssystemet. For eksempel kan ejendoms- eller grundværdien være registreret til 0 kr., eller ejendommene kan være vurderet som ubebyggede, selv om der ligger et færdigbygget hus, har Vurderingsstyrelsen oplyst.

Fejlene er blevet opdaget i forbindelse med, at Vurderingsstyrelsen er ved at forberede sig på at tage et nyt ejendomsvurderingssystem i brug, som også skal kunne hente tal fra det gamle system.

For meget i skat

Det er nødvendigt, fordi der dels er boligejere, som har betalt for meget i skat, og fordi det er vedtaget, at de i 2021, hvor de nye regler indføres, ikke skal betale mere end efter de gamle regler. Det er således nødvendigt at vide, hvad de har betalt i det gamle system.

Ifølge Politikens oplysninger er der også konstateret et meget stort antal fejl, som kan være banale tastefejl, i de gamle registreringer. Der findes også eksempler på, at boligejere har betalt for meget i skat, fordi deres ejendoms- eller grundværdi er registreret eller indtastet forkert.

Fejlene har været kendt et stykke tid, oplyser Vurderingsstyrelsen i et notat, der svarer på en række spørgsmål fra Politiken.

Ejendommene er spredt ud over hele landet Vurderingsstyrelsen

»Fejlene er blandt blevet opdaget andet på grund af henvendelser fra borgere samt egen udsøgning. Det har krævet en række komplekse juridiske afklaringer, før oprydningsarbejdet har kunne igangsættes«, skriver Vurderingsstyrelsen.

Hvilken type ejendomme taler vi om?

»Der er tale om flere forskellige typer ejendomme, dog overvejende ejerboliger. Der er ikke foreløbigt identificeret nogen systematik i, hvilke typer ejendomme der er omfattet, da der er tale om ældre, individuelle sagsbehandlerfejl«.

Hvor i landet ligger ejendommene?

»Ejendommene er spredt ud over hele landet. Der er ikke nogen systematik i, hvor ejendommene ligger«.

Hvordan er fejlene opstået?

»Der er tale om individuelle sagsbehandlerfejl samt manuelle fejlregistreringer i det nuværende og forældede ejendomsvurderingssystem. Fejlene er opstået over en årrække«.

Hvor stort er det skattebeløb, som ikke er betalt, men som skulle være betalt, hvis fejlen ikke var begået?

»De skattemæssige konsekvenser er under afdækning af Skattestyrelsen. Det vil først være muligt at beregne et samlet beløb, når alle tilfælde af fejl er identificeret og de skattemæssige konsekvenser endeligt er beregnet«.

Statsminister var heldig

Det er ikke første gang, at der er sket den slags fejl i Skats vurderingssystem.

Efter at Helle Thorning-Schmidts S-SF-R-regering var trådt til i efteråret 2011, opskrev Skat grundværdierne i Hovedstadsområdet med 49 procent i gennemsnit, selv om ejendomspriserne havde været uændrede med tendens til fald siden 2009. Opskrivningen, der skete uden nogen dokumentation, betød, at grundskylden kunne fortsætte med at stige med et milliardbeløb om året i en årrække.

I Københavns Kommune blev grundværdierne skrevet op med 50 procent.