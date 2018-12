Se tallet for din egen politikreds: Antallet af indbrud i dagene op til jul er tæt på halveret Siden 2015 er antallet af anmeldelser om indbrud i dagene op til jul faldet med 45 procent.

Antallet af anmeldte indbrud i dagene omkring jul falder for tredje år i træk, viser tal fra Rigspolitiet. Fra 20. december til 25. december klokken 06.00 har politiet på landsplan modtaget 434 anmeldelser om indbrud.

Du kan se tallene for din egen politikreds her.

På få år er der tæt på at være tale om en halvering i antallet af indbrudsanmeldelser.

Da der formentlig vil løbe flere anmeldelser ind i løbet af juledag, i takt med at folk vender hjem til deres bolig, vil det antal nok stige. Men sammenligner man tallene fra 20. december til 24. december, er der et fald.

Ifølge Rigspolitiets tal er der i den periode anmeldt 388 indbrud mod 458 sidste år. Og går man tilbage til 2015, var antallet af anmeldelser helt oppe på 703. Det svarer til et fald på 45 procent.

Politiets opgørelse er baseret på anmeldelsestidspunktet - ikke på gerningstidspunktet.

For at danne et mere præcist helhedsbillede arbejder politiet derfor med en såkaldt juleperiode, som løber fra 25. december til 3. januar.

Først efter nytår vil det altså være muligt at sammenligne disse såkaldte juleperioder over de seneste år.

ritzau