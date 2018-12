Whistleblower: Frygten for de personlige konsekvenser kan få flere til at tie

Ganske få kommuner har en whistleblowerordning. Det kan betyde, at vigtig viden ikke kommer frem, for der er store risici forbundet med at tale ud, mener tidligere officer og whistleblower Anders Kærgaard.

Panama Papers. Danske Bank. Irak-krigen. Sagerne er mange, hvor det er whistleblowere, der har haft afgørende betydning for, at offentligheden har fået kendskab til ellers mørklagte forløb og sager.

Mens det er lovpligtigt for finansielle virksomheder at etablere en whistleblowerordning, er det op til de enkelte offentlige myndigheder selv at vælge, om de vil have en ordning eller ej. Resultatet er, at ganske få kommuner har en whistleblowerordning, der sikrer beskyttelse af de medarbejdere, der vælger at tale ud om kritisable forhold.

Det er en fejl, mener den tidligere whistleblower Anders Kærgaard. Han var ansat som officer i forsvaret og stod i 2004 frem med oplysninger om overgreb mod irakere. Efterfølgende blev han idømt bøder og truet med fængselsstraf. I dag driver han whistleblowerorganisationen Veron med andre danske whistleblowere.

Han mener, at frygten for de personlige konsekvenser kan få mange ansatte til at tie, når de ikke har en whistleblowerordning til at beskytte sig.

»Omkostningerne for mig har været enorme. Man ved, at man vil blive set som illoyal af de kolleger, man har forsøgt at råbe op. Man skal være afklaret med, om man har lyst til at betale den pris. Det er nok den afgørende bekymring, som afholder rigtig mange fra at tage det sidste skridt«, siger han.

Det er Bente Sorgenfrey, der er formand i FTF Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte, enig i.

»Det kan få store personlige konsekvenser for ens karrieremuligheder på arbejdspladsen. Det kan være svært at fortsætte et godt arbejdsmiljø på samme arbejdsplads bagefter, og det er den risiko, der holder mange tilbage«, siger hun.

Her spiller whistleblowerordningerne en stor rolle. Ordningerne sikrer, at medarbejdere kan stå frem med deres mistanke anonymt og ikke risikerer at blive udsat for repressalier.

»Ordningerne kan være rigtig gode, fordi man føler sig tryg ved at komme med den mistanke, man har. Det er en forudsætning for at have en velfungerende arbejdsplads«, siger hun.

Svært at træde uden for flokken

At det er de personlige risici, der afgør, hvorvidt medarbejdere tør stå frem, bekræfter også Janne Skakon, der er erhvervspsykolog og arbejdsmiljøforsker ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet.

»Som mennesker har vi et naturligt behov for at høre til, da vi er sociale dyr. Man vil helt naturligt afveje, hvilken betydning det vil få at stå frem eller ej, da det at skille sig ud kan være alvorligt for den enkeltes tilhørsforhold og i yderste konsekvens for overlevelse i virksomheden«, siger hun.

»Der kan være gruppedynamiske kræfter i spil, som betyder, at nogen med særlig indflydelse og magt tegner linjen for resten af arbejdspladsen. Det er supergodt, når etikken er i orden, men erfaringen viser også, at det ikke altid er sådan, at det foregår«, siger hun.

Den dynamik oplevede Anders Kærgaard også. Hans åbenhed betød, at han mistede det sociale grundlag, han havde opbygget gennem sit arbejde i Forsvaret.

»Jeg har mistet kontakten til stort set alle. Jeg har været i forsvaret i næsten 25 år og kender mange mennesker. Der er næsten ingen af dem, der støttede op«, fortæller han:

»Hvis nogen træder uden for flokken, bliver de udstødt. Når man er kommet til at stå som den eneste blandt kolleger, får man en anderledes behandling«.





Nyder godt af tillid

I dag har kun 9 ud af 98 kommuner en whistleblowerordning, hvoraf 3 er underlagt en prøveperiode. Flere kommuner har afvist at indføre ordningen med den begrundelse, at det vil skabe en mistillidskultur.

Og den begrundelse kan være reel nok, påpeger Gert Tinggaard. Han er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og forsker i tillid.

Og Danmark er blandt verdens mest tillidsfulde og mindst korrupte lande, og det nyder vi godt af, siger han.