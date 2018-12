Ikke kun hvide, velhavende mænd skal have den verden, de ønsker

Nytårsaften går 80 kvinder fra hele verden ombord på et skib i den argentinske havneby Ushuaia. De er en del af Homeward Bound Project, en australsk startet organisation, der kæmper for at få flere kvinder repræsenteret på ledelsesniveau i de såkaldte STEM-fag: science, technology, engineering and mathematics.

Som en del af projektet skal kvinderne på en tre uger lang ekspedition til Antarktis, hvor de skal udforske klimaforandringerne på et af verdens brændpunkter. Mette Hoé er den første dansker, der sætter sine fødder på skibet. Hun er tilknyttet som rådgiver i bæredygtig mobilitet for EU-kommissionen og har i mange år arbejdet i transportsektoren. Kun 22 procent af medarbejderne i den europæiske transportbranche er kvinder, viser tal fra EU-kommissionen.

»Jeg er bekymret for, at den teknologiske udvikling, der sker på transportområdet, er så præget af ... jeg får lyst til at sige hvide, velhavende mænd. Når de tager beslutningerne, er der en risiko for, at vi kun får den verden, de ønsker. Jeg tror ikke, at den store ubalance mellem kønnene er god for fremtidig udvikling. Så kommer vi måske til at gå en vej, der ikke er sund for vores klode eller ligestillingen«.

Mette Hoé har tidligere arbejdet med bæredygtig byplanlægning, og i oktober sidste år sendte hun en ansøgning til Homeward Bound Project. Siden har hun deltaget i månedlige online-møder, hvor hun sammen med kvinder fra 26 lande bliver undervist i strategisk kommunikation og ledelsesstrategi.

»Styrken i projektet er, at vi kvinder gør det sammen. Vi hjælper hinanden med at tage udfordringen op og forsøge at trænge igennem i en mandsdomineret branche. Mange af kvinderne i programmet kommer jo fra lande, der er langt mere udfordrede på ligestillingsområdet, end vi er i Danmark, så jeg håber også at kunne bidrage med noget til dem«.

En branche af mænd

Ved et rundbord i en af EU-bygningerne i Bruxelles oplevede Mette Hoé for første gang at føle sig forbigået som kvinde i sit fag.

»Jeg skulle rådgive EU-kommissionen om alternativ infrastruktur og bæredygtighed som repræsentant for Danmark. Mændene var meget fokuserede på økonomi og forretningsudvikling, mens jeg gerne ville tale om de forskellige indsatsers egentlige klimaforbedringer og værdi for borgerne. Lige dér midt i rummet oplevede jeg, at mændene talte hen over hovedet på mig. Nogen rullede øjne, når jeg talte, og afbrød mig«.

»Vi havde et fælles mål om at blive fossilfrie på transportområdet, men vores tilgange var meget forskellige. Jeg prøvede at tale med de andre kvinder i gruppen, som sagde, at sådan var det bare i EU-sammenhænge. Det var en tabt kamp, og man talte for døve ører. Det kan ikke passe, tænkte jeg«.

Hvorfor tror du, at det var på grund af dit køn?

»Det kan jeg heller ikke vide 100 procent sikkert, men transportbranchen er nærmest kun præget af mænd, så jeg fornemmede, at nogle af dem ikke syntes, at min mening var lige så vigtig«.

Hvad er problemet med den høje repræsentation af mænd?