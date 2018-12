Anden halvleg: Er du også cringe?

Vil du gøre verden til et lidt bedre sted i det nye år, så prøv at tænke over dine emojier og vær lidt mindre cringe, tak.

Dansk sprognævn, der bl.a. står bag Retskrivningsordbogen, har besluttet, at hvidvask er årets ord. Hvilket er lidt sært, da det hverken er nyt eller anderledes, men bare dirty business as usual. Måske er det nævnets arbejd efter reglerne-hævn for at blive tvangsforflyttet til Bogense? Nu skal dansk eddermame være kedeligt.

Tillad mig at foreslå et ord, jeg lige har lært, som næste års ord. Det er godt nok på engelsk, men vi savner det i den grad. Mener mine børn.

Cringe.

Klumme Anden halvleg Per Munch skriver om at være 50+ i en midaldrende mands krop, job og familiesituation. Om hvordan livet ser ud fra den anden side af alt det, man synes, man bør opnå. Om i flygtige glimt at se meningen med det hele. Læs flere klummer fra ’Anden halvleg’ her

»Hvad siger I? Grinchen, er det ikke ham den plyssede grønne, der stjal julen«, spørger jeg de unge mennesker på bagsædet om, da vi er på vej hjem fra juleferien.

»Nej, det er cringe med c«, siger de i kor.

»Og hvad betyder så det?«.

»Det er, hvis nogen gør noget, som er så pinligt eller flovt, at man krummer tæer. Man cringer«, siger min søn.

Til at tude over

Det hele startede med, at jeg blev belært om aldrig at bruge grine/græde-emojien. Hvem griner og græder samtidig? Den er lam. Den er trist.

Og så har folk, der åbenbart hulker af grin på daglig basis, en corny vane med, at der skal være mindst tre grinegræde-emojier ved siden af hinanden, så modtageren virkelig kan se, hvor sjovt det er.

Den findes også i en version, hvor hulke af grin-smileyen lægger hovedet på sned, hvilket betyder, at man hælder vand ud af ørerne. Lige til at cringe over.

»Det er kun mødre på Facebook, der bruger dem«, mener min datter.

»Eller folk, der er nye til internettet«, siger min søn.

»Og mange bruger den helt forkert. »Min hund er død«, og så kommer der lige fem grine/græde-smileyer, fordi folk har misforstået alting.«

Jeg spørger, om der aldrig kan være en god grund. Altså hvis noget nu er hylende morsomt?

»Jo, hvis du bruger den ironisk«, siger min søn.

»Hvordan ved man så, at personen ikke er en mor eller en nybegynder, som bare er kommet til at gøre det ved en fejltagelse?«.

»Det kan man se på, hvordan de har brugt den. Man skal kunne se, at de gør det for sjov. For eksempel at de har skrevet ’100 procent’ ved siden af eller ’great meme’ eller et par hænder, der klapper. Hænder, der klapper, det er også vildt cringe«.

»Så hvis man gør flere pinlige ting lige efter hinanden, så ophæver de hinanden?«, siger jeg forhåbningsfuldt, for her nærmer vi os en af mine spidskompetencer.

»Men far, du skal ikke prøve at bruge det i en sætning, det kommer til at gå galt«, siger min datter, der kan lugte, hvor jeg er på vej hen. Og hun ved af erfaring, hvor skævt det kan gå, når hun træner sin far op i ny lingo.

Det tog et år for mig at lære at sige ’wacked’, og jeg gør det stadig ikke for godt, og ofte alt for demonstrativt ungdommeligt, ifølge sprognævnet på bagsædet.

Ja til nyt

Jeg indser, at det er en kamp, jeg ikke kan vinde. Selv om jeg er den ældste i bilen. Med den italienske fyrste Machiavellis ord resignerer jeg:

»Stadige og overdrevne grusomheder er forkastelige, ikke fordi de er umoralske, men fordi de er uden virkning«.

Jeg kan kun opfordre til, at alle mødre og andre uformående typer derude fremover tager sig mere sammen og bruger deres emojier med bedre smag – subsidiært med sikker sans for ironi og dobbelttydighed. Ellers er der dømt cringe.

Godt nytord.