800 julebilister taget med sprit eller stoffer i blodet Som vanligt har politiet haft alkometrene fremme i julemåneden - 360 havde for høj promille.

Cirka 800 bilister blev sigtet for sprit- eller narkokørsel i ugerne op til jul, viser nye tal fra Rigspolitiet.

Tallene dækker over perioden fra 29. november til 26. december. Det er den periode, hvor mange går til julefrokoster, og hvor nogle måske lader sig friste til at liste bilen hjem i en brandert.

Ifølge Rådet for Sikker Trafik er der alkohol på færde i hver femte dødsulykke i trafikken. Dertil kommer de sager, hvor der er tale om medicin eller narko.

Rigspolitiet oplyser i en pressemeddelelse, at trafikkontrollerne i ugerne op til jul i år afslørede 360 spritbilister, mens 397 blev sigtet for 'narkokørsel', som politiet kalder det i pressemeddelelsen.

Betegnelsen narkokørsel dækker over overtrædelse af færdselslovens paragraf 54. Ud over kørsel under påvirkning af narkotika omfatter bestemmelsen også påvirkning af andre stoffer, for eksempel medicin.

78 ulykkesbilister

Ud over de knap 800 sigtelser har politiet registreret 78 ulykkesbilister, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken.

De fleste kender promillegrænsen på 0,5 - men faktisk kan en lavere promille også udløse en spritdom. Hvis politiet skønner, at man er for påvirket til at føre bil på betryggende måde, så kan en lavere promille også føre til en sigtelse.

Politiet oplyser desuden, at der i perioden har været 23 ulykker, hvor føreren er mistænkt for at have været påvirket af narko elle medicin.

Meget tyder på, at færre kører spritkørsel end førhen. Tilbage i 2007 sigtede politiet 11.700 for spritkørsel. I 2017 var tallet 5.600.

I samme periode er antallet af spiritusulykker næsten halveret fra knap 2.800 til godt 1.400 om året.

ritzau