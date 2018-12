Oprydning fortsætter: Den sidste chef ryger ud af kaosramt a-kasse for akademikere

Dominobrikkerne i Akademikernes A-kasse fortsætter med at vælte. En enig bestyrelse har besluttet at opsige samarbejdet med a-kassens vicedirektør, Lars Kreutzmann.

Mandefaldet har været stort: Først blev den administrerende direktør Michael Valentin i september tvunget til at forlade sin post, og i november blev han politianmeldt for at have brugt af a-kassens midler på ulovlig vis til dyre vinrejser fra a-kassens faste leverandør.

Så kom i denne måned beslutningen fra formanden Allan Luplau om at trække sig på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 4. januar. Samtidig fratrådte A-kassens konstituerede direktør og sekretariatschef deres stillinger.

Og nu altså afbrydelsen af samarbejdet med vicedirektøren Lars Kreutzmann.

I en fælles udtalelse understreger bestyrelsen, at »Lars Kreutzmann ikke overhovedet har været en del af de uregelmæssigheder, som førte til, at AKAs nu tidligere adm. direktør Michael Valentin blev afskediget«.

Årsagen til fyringen er, at bestyrelsen »desværre har måttet konstatere, at det af forskellige årsager ikke har været muligt at samle den resterende ledelse efter Michael Valentin i et fælles fortsættende konstruktivt samarbejde«.

Det har bestyrelsen taget konsekvensen af og besluttet, at a-kassen alene kører videre med Mette Gregersen som ny konstitueret adm. direktør.

Den øvrige øverste ledelse er med Lars Kreutzmanns stop nu alle faktisk fratrådt. Bestyrelsen skriver, at den »ser frem til at starte en proces, hvor vi etablerer os med en ny daglig ledelse i AKA«

Bestyrelsen skynder sig at understrege, at »Lars Kreutzmann i væsentlig grad har bidraget til opklaringen af flere af de mange kritisable forhold under Michael Valentins ledelse«, står der videre i teksten fra bestyrelsen.