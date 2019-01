Her er fem nedslag i Lars Løkkes politiske sæson

FOR ABONNENTER

Det helt store punkt på statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) dagsorden for politiske tiltag i 2019 tegner til at blive den længe varslede sundhedsreform. Det kan indebære en nedlæggelse af de fem regionsråd og dermed en fyreseddel til de 205 folkevalgte. Det har længe været et ønske hos alle andre partier i blå blok end Venstre. I sin tale ved Folketingets åbning talte statsministeren om 21 nye sundhedsfællesskaber bygget op omkring ét af de nuværende akutsygehuse. En central tanke hos Lars Løkke er bedre samarbejde mellem egen læge, sygehus og kommune fra patientens første kontakt med sundhedsvæsenet, til vedkommende for eksempel går til genoptræning.