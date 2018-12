Mand og kvinde løslades i sag om skud mod Nicki Bille

En 30-årig mand og en 23-årig kvinde, der er sigtet for drabsforsøg mod fodboldspilleren Nicki Bille, bliver lørdag løsladt.

Det oplyser Københavns Politi.

Det var tirsdag aften, at Nicki Bille blev ramt af skud i sin lejlighed på Sluseholmen i København. Ifølge politiets sigtelse kom Bille alvorligt til skade, da han blev ramt i den ene underarm, men han er uden for livsfare.

Nicki Bille er flere gange blevet dømt for vold I marts 2009 fik den dengang 21-årige Bille 40 dages betinget fængsel for at have uddelt knytnæveslag. Dommen blev gjort betinget af 50 timers samfundstjeneste.

Angriberen røg i detentionen i Norge i september 2013 efter at have lavet ballade på et værtshus. Han slap med en bøde på 10.000 norske kroner.

I april 2014 blev den daværende Rosenborg-angriber anholdt i København for gadeuorden og bed i forbindelse med anholdelsen en betjent i armen.

Et år senere, og efter at være skiftet til franske Evian, faldt dommen på 60 dages betinget fængsel for blandt andet vold mod tjenestemand i funktion. Han blev ikke fyret af den franske klub.

I juni 2018 blev Nicki Bille anholdt i Monaco for at have taget kvælertag på en veninde og slået en anden kvinde, der forsøgte at stoppe ham. Kort efter modtog han sin dom på 30 dages fængsel og blev efterfølgende løst fra sin kontrakt i græske Panionios.

I slutningen af juli 2018 skrev Bille kontrakt med Lyngby fra 1. division, men allerede 26. oktober blev han fyret. Det skete, fordi angriberen nogle dage forinden var blevet anholdt på Strøget i København, angiveligt for at true en mand med en luftpistol. Kilder: BT, Ritzau. Vis mere

Efter episoden anholdt politiet den 30-årige mand og den 23-årig kvinde. Manden er søn af en rocker, mens kvinden er model.

En dommer i Københavns Byret bestemte onsdag, at deres anholdelse skulle udstrækkes i tre døgn. Uden den beslutning ville de to skulle løslades inden 24 timer.

Efter tre dages yderligere efterforskning er Københavns Politi nået frem til, at der ikke er grundlag for at holde de to yderligere indespærret.

Ritzau