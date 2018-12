Femern har udsigt til retssager trods tysk godkendelse

En helt afgørende nyhed for Femern-projektet.

Sådan lyder vurderingen fra professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet, efter at myndighederne i Slesvig-Holsten har meddelt, at godkendelsen af Femern Bælt-tunnelen er klar til at blive skrevet under.

Men det er ikke ensbetydende med, at projektet nu bare kan køre på skinner derudaf.

»Hvis ikke man var kommet hertil, kunne man i hvert fald ikke komme videre«, konstaterer professoren.

»Det har været ventet i lang tid. Og politikerne har sagt, at godkendelsen ville komme i år. Så i den forstand er det ganske få minutter i tolv«.

Der udestår dog fortsat en række risici for projektet med at bygge en fast forbindelse fra Rødbyhavn på Lolland til Puttgarden på den tyske ø Femern.

»Selv om der er kommet en myndighedsgodkendelse, vil der blive ført en række retssager i Tyskland om de miljømæssige forhold«, forklarer Per Nikolaj Bukh.

»Hvor meget de vil forsinke projektet i forhold til, hvad der er forudsat, er svært at sige«.

Selskabet bag tunnelforbindelsen, Femern A/S, regner med, at den kan tages i brug i 2028. Selskabet regner selv med, at retssagerne i Tyskland vil tage to år.

ritzau