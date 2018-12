Taxaselskaber dropper tårnhøj nytårstakst

Kunderne blev væk juleaften, og derfor overgiver to taxaselskaber sig nu og skruer ned for priserne, når nytårsraketterne skal fyres af.

Taxa 4x35 og Taxi 4x27, der havde skruet prisen op i jule- og nytårsdagene siger nu, at de dropper prisstigningerne.

Formålet med at skrue priserne op var at sikre, at udbuddet kunne følge med den enorme efterspørgsel, der er juleaften og nytårsaften.

Men det har vist sig, at kunder blev væk på grund af de høje priser.

Derfor siger de to selskaber, at de annoncerede prisstigninger bliver droppet nytårsaften.

Nytårsaften vil Taxa 4x35 nu køre på almindelige helligdagstakster. Det betyder, at prisen bliver cirka halveret. Taxi 4x27 vil fortælle deres chauffører, at de skal halvere den pris, der ender med at stå på taxameteret.

»I bagklogskabens klare lys, må vi sige, at vi er gået for langt. Så der må vi kaste os fladt ned på ryggen og sige øv«, siger Palle Christensen, som er bestyrelsesformand i Taxa 4x35.

»Vi tænkte, at det er fuldstændig vanvittigt, så travlt vi normalt har til jul og nytår, og vi kan ikke efterkomme, hvor mange der ville have en taxa. Derfor ville vi justere priserne efter udbud og efterspørgsel. Men der har vi reguleret så hårdt, at selvom vi også havde flere vogne på gaden, havde vi færre ture«, siger Palle Christensen, der ikke udelukker, at der bliver justeret på priserne til næste jul. Det bliver bare ikke i nærheden af den samme størrelsesorden.

Folk kender ikke til taxakonkurrence

Den nye taxilov, som trådte i kraft den 1. januar 2018, fjernede loftet over, hvor mange taxaer der måtte være i et område, og selskaberne måtte selv bestemme deres priser. De måtte tilmed skrue op for prisen på særlige dage som jule- og nytårsaften.

Det betød også, at selskaberne nu kunne konkurrere på forskellige priser og serviceniveau.

Men der er bare stadig ikke særligt mange kunder, som ved at selskaberne har forskellige priser, og man derfor kan spare mange penge på at ringe til at bestemt firma, fremfor at praje den første og bedste taxa nede på gaden.

Eksempelvis kostede det 135 kroner at sætte sig ind i en Taxi 4x27 med de nu tilbagerullede nytårstakster.

»Før taxiloven var det ligegyldigt, om vognen var blå, gul eller grøn. Det kostede det samme, og vi havde grundlæggende den samme kvalitet. Men nu er der en kæmpe prisforskel på, om du er hoppet ind i en gul, grøn eller en blå bil«, siger Palle Christensen fra 4x35.