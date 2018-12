33-årig mand er anholdt for røveri på kasino i København

En 33-årig mand er blevet anholdt for at have begået et røveri mod Casino Copenhagen på Radisson Blu Scandinavia Hotel.

Det oplyser Kenneth Jensen, der er central efterforskningsleder ved Københavns Politi, natten til søndag.

Politiet modtog klokken 18.41 lørdag aften en anmeldelse om et røveri mod kasinoet.

Manden var bevæbnet med et slagvåben ved røveriet. Det lykkedes ham at flygte fra gerningsstedet med jetoner og cigaretpakker fra kasinoet.

Efter røveriet blev gerningsmanden set flygte ad Weidekampsgade, hvorefter han forsvandt.

Da politiet ankom til kasinoet, begyndte betjente at afhøre vidner og gennemse overvågningsmateriale, mens nærområdet på Islands Brygge og det nordlige Amager blev gennemsøgt.

Vågen beboer så mand luske rundt

Klokken 23.45 modtog politiet en anmeldelse fra en beboer på Amager om et såkaldt 'mistænkeligt forhold'.

»En beboer havde set en mand luske rundt i boligområdet. Så vi kørte derud, og betjentene kunne kende ham fra overvågningen«, siger Kenneth Jensen.

»Manden er identisk med den eftersøgte, og han havde udbyttet fra røveriet på sig«.

Politiet havde i første omgang ikke fået at vide om, at gerningsmanden var lykkedes med at få værdier med sig fra kasinoet. Derfor var der i første omgang blot tale om et røveriforsøg.

Men efter afhøringer af vidner og undersøgelser på kasinoet har det vist sig, at gerningsmanden slap væk med værdier fra stedet.

Derfor bliver den anholdte sigtet for røveri, oplyser den centrale efterforskningsleder.

Den 33-årige bliver gjort klar til fremstilling i dommervagten søndag formiddag, oplyser Kenneth Jensen.

ritzau