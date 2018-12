Politiet jagter cyklende seriekrænker i Esbjerg Syd- og Sønderjyllands Politi leder efter en mand, som følger efter kvinder og befamler dem.

En stribe kvinder har i december været udsat for krænkende møder med en mand i Esbjerg.

Senest oplevede en 57-årig kvinde søndag morgen, at en mand cyklede op på siden af hende og gav hende et klap i bagdelen ved p-pladsen til Sydvestjysk Sygehus.

Episoden minder påfaldende meget om tidligere sager og får politiet til at tro, at der er tale om en serieforbryder.

»Vi har fået mange anmeldelser fra kvinder, der er blevet befølt af 'numsegramseren'«, siger Ivan Gohr Jensen, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV Syd.

»Alle kvinderne beskriver manden ud fra samme signalement, og derfor har vi grund til at tro, at det er samme mand, der står bag alle tilfælde«, lyder det fra vagtchefen.

Har været særdeles aktiv i julen

Ud fra de mange anmeldelser ser det ud til, at 'numsegramseren' har været særdeles aktiv i dagene omkring jul.

Den 23. december var en 30-årig kvinde ude på en morgenløbetur. Klokken 07.30 løb hun ad Strandby Kirkevej i Esbjerg, da en mand cyklede op bag hende og tog hende på bagdelen.

Det samme skete tre dage senere 2. juledag. Denne gang var det en 32-årig kvinde, der cyklede ad Kongensgade i det centrale Esbjerg. 'Numsegramseren' indhentede hende på cykel og klappede hende bagi.

Fredag den 28. december var gerningsmanden atter morgenfrisk, og ved firetiden befamlede han en 20-årig kvinde fra Varde-området.

Hun havde været i byen i Esbjerg, og på vej gennem byen fulgte en mand med en cykel efter hende på Sjællandsgade og tog hende på bagdelen.

Syd- og Sønderjyllands Politi vil gerne tale med borgere, der mener at have set manden, eller som kan have en idé om, hvem han er.

ritzau