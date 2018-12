Terrordømt teenager fra Kundby er anklaget i ny retssag

Godt et år efter en terrordom på otte års fængsel er en teenager fra landsbyen Kundby på Vestsjælland tilbage på anklagebænken.

Den i dag 18-årige kvinde, der i sin tid blev landskendt for sine planer om at ville angribe to skoler med hjemmelavede bomber, har på ny brudt loven.

Det hævder anklagemyndigheden, og den terrordømte teenager er enig. Det oplyser forsvarer Mette Grith Stage.

»Min klient erkender sig skyldig. Hun er frygteligt ked af det, siger advokaten.

Sagen drejer sig om, at den unge vestsjællænder i en telefonsamtale med sin tidligere mentor og skolelærer blev så hidsig, at hun fremsatte alvorlige trusler mod ham.

Opkaldet fandt sted i Herstedvester Fængsel, hvor Kundbypigen afsoner. Sådanne samtaler aflyttes af fængslets personale, og derfor er det ifølge Mette Grith Stage forventeligt, at den 18-årige nu retsforfølges.

»Hun er meget ked af, hvad hun har sagt. Men hun er i en meget presset og sårbar situation. Hun har siddet spærret inde i tre år uden nogen som helst form for udgang, og så ryger der nogle gange en finke af panden, siger Mette Grith Stage.

Hun ønsker ikke at røbe, nøjagtigt hvad Kundbypigen skal have sagt. Kun at hun sigtes efter straffelovens paragraf 266, der handler om at fremkalde alvorlig frygt for andres liv ved at true med at foretage en strafbar handling.

»Og så vil jeg understrege, at det på ingen måde er noget, der relaterer sig til islam eller religion i øvrigt, siger advokaten.

På trods den nye sag mener Mette Grith Stage, at det går den rigtige vej for teenageren, der blot var 15 år, da hun i begyndelsen af 2016 efter en lynradikalisering planlagde at blive terrorist.

»Hun er kommet i et fornuftigt forløb i Kriminalforsorgen, hvor man hjælper hende med at komme på rette spor. Jeg synes, jeg kan mærke på hende, at hun er blevet meget mere voksen og fornuftig.

Advokaten vurderer, at Kundbypigen i dag tager afstand fra sine terrorplaner.

»Det er min opfattelse, at hendes tankegang i dag er helt anderledes, siger Grith Stage.

Under retssagen om pigens bombeplaner havde anklagemyndigheden nedlagt krav om forvaring. Hverken by- eller landsret mente dog, at pigen var så farlig, at indespærring på ubestemt tid kunne komme på tale.

Ved Retten i Glostrup er der den 10. januar 2019 blot afsat 30 minutter til den nye sag.

