Anders delte pornografisk video: »Jeg er ikke pædofil. Jeg var en 17-årig dreng, der ikke tænkte sig om, og så begik jeg en fejl«

I dag skal Højesteret tage stilling til første prøvesag i Operation Umbrella. Politiken har talt med Anders, som har delt en omtalt pornografisk video af mindreårige. I dag fortryder han, men synes, det er urimeligt, at han risikerer at blive dømt som pædofil.

De må simpelthen have kontaktet den forkerte. Det var det første, 20-årige Anders tænkte, da han for et år siden blev indkaldt til afhøring på politistationen i Herning.

»Jeg har aldrig været oppe at slås. Jeg kører ordentligt, og jeg har aldrig været i kontakt med politiet«, siger han.

Anders overvejede, om han i en brandert kunne have overværet et slagsmål, han ikke kunne huske, og i den forbindelse havde givet sit cpr-nummer til en politimand. Det antog han for overvejende sandsynligt.

Det var dog en noget anden besked, der ventede på politistationen. Han var sigtet for som 17-årig at have delt børneporno. Sigtet for pædofili.

Som en ud af 1.004 hovedsagelig unge er den i dag 20-årige Anders fra Viborg sigtet for at have delt pornografiske videooptagelser af mindreårige. Han er en del af den såkaldte Operation Umbrella – danmarkshistoriens største sag om deling af ulovligt materiale på nettet, hvor optagelser af folkeskoleelever fra Nordsjælland er blevet delt 5.000 gange alene på Facebook Messenger.

Anders ønsker ikke at stå frem med sit fulde navn i Politiken, fordi han er bekymret for, hvad det vil kunne betyde for hans fremtid, hvis hans navn kan kædes sammen med børnepornografi, ligesom han afventer at komme for en dommer.

fakta Umbrella-sagen Pornografiske videooptagelser af mindreårige blev i maj 2015 optaget i et privat hjem i Nordsjælland og senere spredt på internet. I januar 2018 rejste politiet 1.004 sigtelser mod primært unge mennesker for at have delt materialet på Facebook Messenger. Det er danmarkshistoriens største sag om deling af intimt materiale uden samtykke. Sagen har fået navnet Operation Umbrella. Ni prøvesager har indtil videre ført til alt fra frifindelse til bødestraffe og betingede fængselsdomme. Den første af sagerne skal prøves ved Højesteret i dag. Vis mere

Og hans bekymring for fremtiden er forståelig. For siden de mange sigtelser blev rejst i januar 2018, har der været ført ni prøvesager med vidt forskellige straffe.

En frifindelse, fire bødestraffe for blufærdighedskrænkelse og fire betingede fængselsdomme for deling af børneporno er det blevet til. En af sagerne mod den 20-årige ’S’ skal i Højesteret i dag.

Mærkelig fascination

Da Anders var 17 år, videresendte han en af videoerne til nogle drengevenner fra sin efterskole i en gruppechat på Facebooks beskedtjeneste Messenger. På videoen ses to nøgne 15-årige og flere påklædte personer.

Optagelserne er af Red Barnet blevet kaldt de værste krænkelser nogensinde optaget med kamera i Danmark. Selv opfattede Anders videoen som bizar.

Så hvorfor delte han den?

»Der blev sendt mange mærkelige ting i den gruppechat, og det her var bare endnu en mærkelig ting. Vi delte den video på grund af en eller anden mærkelig fascination af, at det, der foregår på videoen, synes at være foregået i verden«, siger han i dag.

Anders sidder i sine forældres køkken i det parcelhus i Viborg, hvor han er vokset op og stadig bor. I sommer blev han student, og lige for tiden tjener han penge til at rejse ved at arbejde på en lokal café. Han har leverpostejfarvet hår og sporadiske skægstubbe strøet ud over sine kinder.

Ikke ét sekund overvejede han, hvilke konsekvenser delingen af videoen kunne få. Mange talte om den og havde set den. Selv omtaler Anders det som en video – lidt ligesom hvis vi talte om en anmelderrost spillefilm.

Vi er nogle unge, der ikke har tænkt os om og har handlet i en fart, og derfor er det endt med at gå galt Anders

Tænkte ingenting

Da Anders delte videoen, var den ifølge ham allerede en gang tidligere blevet sendt i gruppechatten, men den var røget langt tilbage i tråden, og nogle af vennerne efterspurgte den igen. Det kunne Anders hurtigt fikse. Han fandt den frem fra chatten og uploadede den igen. Det tog ham to minutter, så havde han de facto delt børneporno.

»Jeg tænkte ingenting. De skulle bruge den – jeg var hurtig til at sende den«, siger Anders. Han hævder, at han ikke skænkede det en tanke, at personerne på videoen var under 15 år.

Det er sådan, det er i chatten. De sender noget, skriver lidt om det – måske i højst et par timer, anslår Anders. Og så er det et nyt billede, meme, eller en video, beskederne kredser om. Det går hurtigt, og der bliver sendt mange beskeder.

Ofte er det sjofelt og nogle gange »en tand for sjovt«, som Anders selv udtrykker det. De forholder sig ikke mere til det end et ’WTF’ (what the fuck, red.), og så er de videre.