Beruset mand affyrede flere skud ved diskotek i Stenløse

En stærkt beruset mand har nytårsnat affyret flere skud ved et diskotek i Nordsjælland.

Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi tirsdag formiddag.

Politiet modtog anmeldelsen om skudepisoden på et diskotek i Egedal Centeret i Stenløse klokken 02.47 natten til tirsdag.

Uden for diskoteket havde manden affyret op til flere skud med en pistol. Ingen personer blev ramt.

Personalet på diskoteket formåede selv at overmande og afvæbne gerningsmanden, der er 48 år.

»Han er ved at blive undersøgt ved retsmedicinsk institut, så vi kan få sikret sporene«, sagde vagtchef Henrik Alstrup tidligt tirsdag morgen.

Det er ifølge vagtchefen for tidligt at sige, hvad motivet og omstændighederne omkring episoden er.

»Der er med sikkerhed blevet affyret flere skud. Det kan vi se på facaden, og det har vi fået at vide af flere vidner. Men hvor mange skud, der er tale om, kan vi ikke sige endnu«, siger Henrik Alstrup.

Den 9 mm Glock-pistol, der blev brugt under skyderiet, er sikret af politiet og er ligeledes ved at blive undersøgt.

Den anholdte mand var umiddelbart så beruset, at han ikke kunne afhøres, oplyser politiet. Manden sigtes for at udsætte andre for fare og for besiddelse af skydevåbnet. Han fremstilles for en dommer tirsdag eftermiddag i Retten i Lyngby.

ritzau