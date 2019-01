To knivstikkerier med få minutters mellemrum på åben gade koster en livet og sårer fire

Efter en blodig nat på gader i indre by efterlyser Københavns Politi nu vidner til to knivstikkerier, hvor samlet en person blev dræbt, og fire blev såret.

Politiet modtog klokken 4.04 en anmeldelse om et knivstikkeri på Kultorvet, hvor en person var blevet såret efter stikkeri med kniv. Kort efter - klokken 4.12 modtog politiet endnu en anmeldelse om et knivstikkeri. Denne gang var det på Gothersgade ud for Borgergade. På stedet var tre personer såret, mens en fjerde blev konstateret død.

Politiet var fra tidlig morgen talstærkt til stede i begge områder, der er blevet afspærret, så teknikere kan få fred til at lede efter eventuelle spor. Vagtchef ved Københavns Politi Carsten Reenberg oplyser, at politiet efterforsker bredt og endnu ikke har viden om eventuelle gerningsmænd.

»Vi vil gerne i kontakt med personer, der har opholdt sig på Kultorvet eller på Gothersgade ved Borgergade fra klokken 4 i nat og frem til de to episoder og har set noget, som kunne være slagsmål eller knivstikkeri. De kan ringe til os på 114. Lige nu efterforsker vi bredt og kan ikke oplyse yderligere«, siger han.

De to anmeldelser kom med få minutters mellemrum, og der er under en kilometer mellem de to gerningssteder. Politiet har endnu ikke noget bud på, om der kan være en sammenhæng mellem episoderne.

Hovedstadens Beredskab rykkede også ud til knivstikkeriet i Gothersgade, fordi der var mange tilskadekomne. Tjenesten sendte to køretøjer med i alt otte mand som støtte til Region Hovedstadens Ambulancetjeneste.

Ved ankomst gik i gang med at yde førstehjælp til de ramte. De gav hjertemassage og kunstigt åndedræt til offeret med hjertestop.