Se billederne: Sikkerhedsafstand er en by i Rusland, når danskerne fejrer nytår

En nytårsnat i København byder på alt fra ømme fødder til begejstrede børneøjne. Politikens fotograf Emma Sejersen tog ud i byen for at fange både voksne og børn, der fejrede, at 2018 gjorde plads til 2019.