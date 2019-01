Kraftig vind lukker butikscentrum, vælter træer og risikerer at spærre Storebæltsbroen

Hvis ikke nytårskrudtet har fjernet hele hørelsen, så prøv at lyt godt efter. Du kan formentlig høre, at det rusker lidt mere i trækronerne, end det plejer.

Det voldsomme blæsevejr, som har ramt Danmark hen over natten, volder lige nu problemer flere steder i landet, og det kan risikere at vare ved helt frem til onsdag aften.

I Albertslund har Vestegnens Politi set sig nødsaget til at afspærre en del af butiksområdet Albertslund Centrum. Vindstødene har løsnet nogle tagplader ved supermarkederne Føtex og Netto, og de risikerer at falde ned på forbipasserende.

»Vi vil sikre os at ingen bliver ramt af de tagplader, som har løsnet sig på grund af de vindstød af stormstyrke, som vi har lige nu. Heldigvis har de fleste butikker lukket dernede i dag«, oplyser vagtchef hos Vestegnens Politi, Michael Bundgaard.

Hvor længe afspærringen bliver opretholdt vides endnu ikke.

»Det er svært at sige, hvor stort omfanget er. Det skal vi have nogle specialister ud og kigge på. Lige nu er det vigtigste, at ingen kommer til skade«, siger Michael Bundgaard.

Længere sydpå har vinden også så godt fat, at trækronerne ikke bare bliver rusket, men må se sig falde mod jorden. Sydsjællands Politi skriver på Twitter, at der er væltede træer på vejbanen både ved Faxe og Præstø. Også ved Slagelse blæser tagplader af en ejendom.

Københavns og Østjyllands Politi anbefaler, at man fastgør løse genstande og er særligt opmærksom omkring byggepladser. Beredskab Øst skriver også på Twitter, at der er væltede træer og usikre stilladser i både Lyngby og Gentofte.

Kraftige vindstød i hele landet. Det kan også mærkes hos @BeredskabOest. Væltede træer og usikre stilladser i Lyngby og Gentofte - vær opmærksom når I bevæger jer ud på årets første dag, måske for at få blæst håret igennem. #berosdk pic.twitter.com/GLfwB5woLw — Beredskab Øst (@BeredskabOest) 1. januar 2019

Nytåret i København er startet med et blæsevejr. Så husk at fastgøre løse genstande og føre tilsyn med byggepladser mv. så der ikke opstår stormskader.

Godt nytår! #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 1. januar 2019

Andre steder i landet er det stadig uvist, præcis hvilke konsekvenser det kraftige blæsevejr får.

I morges meddelte Sund og Bælt, der står for driften af Storebæltsbroen, at bilister kan risikere, at broen ville være spærret indtil klokken 16 i eftermiddag og igen natten til onsdag. Sund og Bælt anbefaler, at man kører over broen på andre tidspunkter.

Lige nu er Storebæltsbroen ikke lukket, men vindfølsomme køretøjer frarådes at krydse broen. Samme advarsel gælder Øresundsbroen, Farøbroerne og Vejlefjordbroen.

Opdateringer kan følges på Storebæltsbroens hjemmeside.

Risiko for stormflod

Der er ikke udsigt til, at vinden lægger sig lige foreløbig.

Langs vestkysten - fra Varde og op til Hjørring kommune - har DMI udsendt varsler om vindstød af stormstyrke. Blæsevejret rundt i landet presser også en masse ekstra vand ind i de danske farvande, skriver instituttet.

Derfor er der risiko for forhøjet vandstand, nogle steder endda stormflod, flere steder i landet. I farvandene omkring Fyn, Lolland og Falster samt ved Roskilde Fjord og den nordsjællandske kyst er der varsler om en stigning i vandstanden på mellem 1,2 og 1,6 meter.

Ifølge Ritzau er de på Fyn ved at forberede sig på en stormflod med 15.000 sandsække, som skal skærme mod vandet.