Voldsom blæst holder fortsat Storebæltsbroen lukket, mens Øresundsbroen nu er åben igen Øresundsbroen og Storebæltsbroen er ramt at blæsevejret.

Både Storebæltsbroen og Øresundsbroen blev i nat blevet lukket for al trafik i begge retninger som følge af voldsom vind og blæst.

Det oplyser Vejdirektoratet i et tweet.

Øresundsbroen er dog blevet åbnet igen, men der frarådes med kørsel med vindfølsomme køretøjer, og Sund & Bælt oplyser, ifølge Ritzau, at Storebæltsbroen tidligst åbner for biltrafikken kl. 11.

»Vinden står ind fra næsten stik nord og blæser dermed på tværs af Øresund og Storebælt«, forklarede vagthavende meteorolog hos DMI Henning Gisselø klokken 04.40.

Allerede tirsdag blev Danmark tirsdag ramt af voldsomt uvejr, som er fortsat ind i aften- og nattetimerne.

»Det blæser fortsat kraftigt, så kør forsigtigt derude og efter forholdene«, skriver Vejdirektoratet i et tweet.

DMI oplyste tirsdag, at vinden ville miste en del af sin kraft i løbet af natten, men det har taget lidt længere tid end forventet.

»Vinden ser ud til at have kulmineret, men det varer altså lidt længere, før den kommer ned«, siger Henning Gisselø.

Tirsdag frarådede Vejdirektoratet al kørsel med vindfølsomme køretøjer på flere af de største broer i Danmark. Deriblandt også Farøbroerne og broen over Vejle Fjord.

Lukningen af Storebæltsbroen har ifølge Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi ikke skabt trafikproblemer.

»Ifølge vores overvågning er der ingen trafikkøer«, siger vagtchef Jan Nielsen kort før klokken fem.

Samme melding lyder fra hans kollega Lars Fredensborg fra Fyns Politi.

»Det har ikke skabt noget trafikbøvl. Det har været rimeligt godt meldt ud i pressen, at der var risiko for, at Storebæltsbroen måske ville lukke, og det har bilisterne åbenbart indrettet sig efter«, siger han.

Risiko for stormflod

DMI har udsendt et varsel om risiko for stormflod i løbet af onsdagen.

Varslet gælder for flere dele af det sydlige Danmark.

Mellem klokken 8 og 21 ventes der forhøjet vandstand i det sydlige Lillebælt, Sydfynske Øhav, Lolland-Falsters sydkyst og Smålandsfarvandet - altså farvandet mellem Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

I de hårdest ramte områder ventes vandstandsstigningerne at blive mellem 1,2 og 1,6 meter over det normale.

DMI kategoriserer de ventede vandstandsstigninger som 'farligt vejr'. Personer, der færdes i områder nær kysterne, opfordres til at være forsigtige. Og det gælder, uanset om man er til fods eller i bil.

ritzau