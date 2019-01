Voldsom blæst lukker begge de to store broer Øresundsbroen og Storebæltsbroen lukker for al trafik. Tidligst klokken syv kan trafikanter igen køre over.

Både Storebæltsbroen og Øresundsbroen er natten til onsdag blevet lukket for al trafik i begge retninger som følge af voldsom vind og blæst. Det oplyser Vejdirektoratet i et tweet. Trafikanter kan tidligst forvente at benytte broerne igen klokken syv onsdag morgen. Danmark blev tirsdag ramt af voldsomt uvejr, som er fortsat ind i aften- og nattetimerne. »Det blæser fortsat kraftigt, så kør forsigtigt derude og efter forholdene, skriver Vejdirektoratet i et tweet. Tirsdag frarådede direktoratet al kørsel med vindfølsomme køretøjer på flere af de største broer. Deriblandt Farøbroerne og Vejlefjordbroen. DMI har udsendt et varsel om risiko for stormflod i løbet af onsdagen. Varslet gælder for lavtliggende kyster og områder i det sydlige Danmark. ritzau