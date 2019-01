Stormvejret generer S-togene

Blæsevejret får nu følger for hovedstadsområdet S-togsrejsende.

En række linjer kører uregelmæssig, blandt andet linje E, hvor der er indsat busser mellem Gentofte og Hillerød på grund af problemer med en køreledning.

Et træ har lagt sig til hvile på tværs af skinnerne på Farum-linjen, så de rejsende må tage turen med busser mellem Farum og Hareskov.

Også linjerne A og B kører anderledes end normalt. Der er 20 minutters-drift mellem Hundige og Svanemøllen og mellem Høje Taastrup og Farum, oplyser DSB.

Andre steder i landet er der også store problemer som følge af de solide vindstød. Ifølge Beredskabsstyrelsen er flere veje rundt om i landet spærrede af væltede træer.

Skal man videre, så melder flere færgeruter, at de holder fartøjerne ved kajen her til morgen. Blandt dem er Molslinjen, der har aflyst et par morgenafgange. Også færger til Samsø, Als og flere af småøerne har indstillet sejladsen.