»Pludselig smadrer tre vinduer«: Ambulancer kører til togulykke på Storebæltsbroen

En voldsom ulykke har ramt et tog på lavbroen over Storebælt.

Den har fået politiet til at bede trafikanter til at holde sig fra motorvejen mod Nyborg, der bruges af de tilildende udrykningskøretøjer.

Ifølge DSB er toget blevet ramt af et eller andet objekt under kørslen, oplyser selskabets pressevagt. Et foto fra toget, som TV2 har modtaget, viser betydelige skader i vognen med knuste ruder og inventar, der har revet sig løs. Toget nødbremsede straks efter at være blevet ramt.

Otte personer er ifølge DSB kommet lettere til skade.

Vanskelig redningsindsats

Det er endnu ikke opklaret, hvad det egentlig er, som har ramt toget under turen over broen. Fyns Politi meddeler, at man har meget vanskeligt ved at komme frem til ulykkesstedet. De opfordrer biltrafikanter til at give plads for de udrykningskøretøjer, der er på vej mod det standsede tog.

En redningshelikopter er også sendt til stedet. Ved toget holder mindst en halv snes redningskøretøjer, der er rykket frem mod det havarerede tog.

Toget bliver holdende indtil videre, mens redningsmandskab er i gang med arbejdet på stedet, oplyser togselskabet.

Høj lyd advarede de rejsende

En passager oplyser til TV2, at hun hørte en usædvanlig lyd i toget, da det gik galt ved 07.30-tiden.

»Den bliver højere og pludselig smadrer tre vinduer«, siger Li Pen, der gemte sig under sædet, da toget kørte videre et par minutter efter hændelsen.

Det ventes ifølge Vejdirektoratet at vare en rum tid, førend broen kan åbnes for biltrafik igen. Foreløbig lyder meldingen, at det sker omkring kl. 11.00.