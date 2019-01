Her er dit overblik: Stormen Alfrida vælter træer og generer S-tog, tog og færger Charlottenlund Travbane har mistet dele af taget i nattens kraftige blæst, der også har lagt flere træer ned.

Den kraftige blæst, der har ramt landet, kan onsdag morgen mærkes i trafikken i næsten hele landet.

På de københavnske S-togslinjer er der uregelmæssig kørsel som følge af blæsten.

I nat oplyste DSB, at et træ var væltet ned på skinnerne mellem Værløse og Hareskov. Derfor kører der togbusser mellem stationerne Hareskov og Farum.

En af S-togslinjerne på den strækning - linje Bx - kører slet ikke onsdag, skriver DSB onsdag morgen på sin hjemmeside.

Mellem Gentofte og Hillerød er en køreledning gået i stykker i blæsevejret. Derfor er der også her ophør i trafikken. DSB skriver, at der kører togbusser mellem de to stationer.

På tre linjer - A, B og E - kører S-togene 'uregelmæssigt' og om muligt i 20 minutters drift, skriver DSB på sin hjemmeside.

I de vestlige forstæder til hovedstaden advarer Københavns Vestegns Politi om, at bilister i kredsen kan opleve lignende forhindringer.

»Også på Vestegnen har vi været ramt af væltede træer i løbet af natten på grund af blæsten, så når I skal afsted her til morgen, så kør forsigtigt, så I kommer sikkert frem«, skriver politikredsen på Twitter.

Lignende meldinger har TV2 Nord fået fra Nordjyllands Politi.

Det er ikke kun de motoriserede faretøjer, der skal kæmpe med blæstens forhindringer onsdag morgen. Også på travbanen i Charlottenlund kan man mærke, at det blæser. Her er taget ifølge TV2 delvist blæst af.

Færgetrafikken er også ramt

Også færgetrafikken oplever forhindringer onsdag.

På Facebook skriver Molslinjen, at afgangen klokken 06.45 fra Aarhus og afgangen 08.20 fra Sjællands Odde er aflyst.

Molslinjen oplyser også til TV2, at der kun sejler færger mellem Als og Fyn tidligt onsdag. Efter afgange klokken seks og syv fra hver sin side stopper færgetrafikken på strækningen.

Også færger til og fra Samsø, Læsø og Tunø har haft aflysninger onsdag morgen.

Storebæltsbroen forventes lukket til klokken 11 med mindre, at en togulykke på lavbroen ændrer den plan, mens Øresundsbroen er åbnet klokken 06.45 efter at have været lukket i nattens løb.

DMI har onsdag morgen fortsat varsel om 'farligt vejr' i farvandene syd for Fyn og Sjælland. Varslet forventes at stå på indtil klokken 21 onsdag aften.

I farvandene nord for Fyn og Sjælland er der et varsel om 'voldsomt vejr', der udløber forskellige steder mellem 12 og 17.

Fire steder har DMI målt vindstød af en styrke, der gør, at der formelt er tale om årets første storm. Den er derfor blevet navngivet.

Her har DMI fulgt svenskernes navngivning af stormen, som derfor også i Danmark bliver kendt som Alfrida.

ritzau