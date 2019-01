Banedanmark: Et øl-tog er skyld i ulykken på Storebæltsbroen - flere tilskadekomne

Et uheld med et godstog, fyldt med øl, gik ud over et forbikørende passagertog.

Det var tilsyneladende et eller andet fra et tog med øl, der ramte et modkørende lyntog på Storebæltsforbindelsens lavbro.

Det oplyser Banedanmark ifølge TV2.

Et objekt - sikkert en presenning - rev sig løs og ramte passagertoget, så otte blev kvæstet.

Uheldet skete ved 07.30-tiden. Først hørte de rejsende en usædvanlig lyd, inden der lød et brag, flere ruder krakelerede og inventar rev sig løs.

Derefter gik en rum tid, inden toget standsede. Da var otte personer kommet til skade - ifølge DSB blev de lettere kvæstet.

Foto: Tim K. Jensen/Ritzau Scanpix Det er angiveligt dette øltog, der er skyld i ulykken.

Vanskelig redningsindsats

Ulykken fik myndighederne til at sende et stort antal redningskøretøjer til lavbroen, hvor der også blev sat ambulancehelikoptere ind i arbejdet med at få de tilskadekomne væk.

Broen var i forvejen lukket for biltrafik på grund af det kraftige blæsevejr. Det betød, at vejene til broen var proppede med ventende biler. Det problem fik politiet på Fyn til at opfordre bilister til at trække til siden, så de mange redningskøretøjer på vej til stedet kunne komme frem.