DMI advarer om farligt vejr: Det sydlige Danmark står over for voldsom stormflod En stor bølge fra Østersøen er på vej mod det sydlige Danmark, hvor vandstanden kan stige voldsomt.

Stormen Alfrida har øget vandstanden kraftigt flere steder i landet, hvor også Beredskabsstyrelsen har været i arbejde. Mens vandstanden er ved at have toppet på det nordlige Fyn og Sjælland, står det sydlige Danmark nu for skud.

DMI har opgraderet sit varsel for Lolland, Falster, det sydlige Fyn og Lillebælt til det højest mulige: Kategori 3. Det dækker over 'meget farligt vejr'.

»Vi venter nu på, at vandet bevæger sig sydover, og at der kommer mere fra Østersøen. Det vil komme omkring Lolland, op forbi Sydfyn og ind i Lillebælt«, siger vagtchef ved DMI Klaus Larsen og fortsætter:

»Her forventer vi, at vandstanden kan stige med 1,5 meter, måske også helt op til 1,65 meter«.

Det er langt fra hverdagskost, at vandstanden stiger så kraftigt, forklarer vagtchefen:

»Det er det, vi kalder en '20-års hændelse'. Det vil sige noget, der ses omkring fem gange hvert århundrede«.

Bortblæst vand strømmer tilbage

Stormen Alfrida har blæst store mængder vand ind i Østersøen, og det begynder nu at strømme tilbage gennem de danske farvande. Det er det, der udløser den voldsomt stigende vandstand.

»Efter at DMI har opgraderet sit varsel, risikerer vi oversvømmelser nye steder. Så vi har kaldt folk og materiel over fra Bornholm. Og vi overvejer at flytte vores enhed i Thisted sydpå«.

»Vandet har været presset ind i Østersøen, og det er først nu, det strømmer tilbage igen. Og så virker de danske bælter som en flaskehals, og det giver en stor vandstandsstigning«, siger operativ chef ved Beredskabsstyrelsen Lars Høg Schou.

Mens det sydlige Danmark står for skud, er vandstanden ved 9-tiden ved at have toppet i det nordlige Sjælland og på det nordlige Fyn.

»Det er ved at være toppet i Roskilde Fjord, hvor vandstanden langsomt er på vej nedad. Den ligger dog stadig 1,45 meter over det normale.

»På den nordlige del af Fyn ligger vi omkring 1,5 meter ved Odense og lidt mindre på Nordfyn. Men det er også ved at være toppet«, siger Klaus Larsen.

DR skriver, at vandet enkelte steder i Roskilde er brudt igennem, men at beredskabet over en bred kam har vandmasserne under kontrol.

»Klokken syv ser det ud til, at de foranstaltninger, vi har lavet, har virket fint. Men der er steder, hvor der er lavet private foranstaltninger, som er brudt sammen«, siger Lars Robetje, beredskabsdirektør i Østsjællands Beredskab, til DR.

