Togulykken på Storebælt har kostet flere mennesker livet

Tip os Seks mennesker er omkommet i en togulykke på Storebæltsbroen i dag ved 07.30-tiden. Var du til stede, eller har du kendskab til ulykken, hører vi gerne fra dig? Skriv gerne dine kontaktoplysninger, så vi kan vende tilbage til dig. Kontakt os på presse@pol.dk

Fyns Politi oplyser, at det har kostet flere mennesker livet, da det onsdag morgen gik galt på Storebæltsbroen. Ifølge DSB drejer det sig om seks døde.

Ulykken skete, da et objekt fra et forbikørende godstog et passagertog. Ifølge Banedanmark drejer det sig om en pressening fra et forbikørende godstog, som ramte vognene i et lyntog.

Det skete betydelige skader på passagertoget, der blandt andet fik knust flere ruder og hvor inventar rev sig løs ved den voldsomme begivenhed.

Krisecenter indrettet i idrætshal

Der var omkring 160 passagerer og tre ansatte med i toget, da det gik galt, oplyser DSB. Togselskabet er i øjeblikket i færd med at få dem bragt ind til Nyborg Idrætscenter, hvor de kan få assistance. Samtidig har DSB oprettet en krisetelefon på 70 11 51 55, hvor psykologer er klar til at tage sig af dem, der har brug for hjælp efter oplevelsen på lavbroen.

Hændelsen udløste en storalarm, hvor politi og redningsmandskab blev sendt til stedet. Det var vanskeligt for udrykningskøretøjerne at komme frem på grund af de lange køer på motorvejen, som lukningen af Storebæltsbroen for biltrafik i nat havde forårsaget.

Hændelsen fik sygehuset i Odense (OUH) til at aktivere sig kriseberedskab. De tilskadekomne fra togulykken vil blive bragt til behandling på OUH.