Søren Espersen revser Løkkes nytårstale: Man vil skildre os som nogle hosekræmmere, der går ude på heden med vores tophuer og synger Mads Doss

Inden for få måneder begynder det folketingsvalg, hvor Dansk Folkeparti har som mål at komme i regering med Venstre. Men flere passager med udenrigspolitisk schwung i statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) nytårstale falder DF’erne for brystet.

I Dansk Folkeparti opfatter næstformand og udenrigsordfører Søren Espersen det som et angreb på hans parti, når Lars Løkke i forlængelse af briternes exit fra EU advarer mod en tendens til at »lukke af for en besværlig omverden, vende ryggen til« og »have nok i sig selv«. I den konkrete sag har Dansk Folkeparti støttet briternes ønske om en ny aftale med resten af EU og agiteret for, at også Danmark skal søge at få en lignende aftale. At udlægge det som et ønske om at vende verdenen ryggen, mener Søren Espersen er en af flere uheldige forsimplinger i talen.

»Den del er et utilstedeligt angreb på os, hvor man gerne vil skildre os som nogle hosekræmmere, der går ude på heden med vores tophuer og synger Mads Doss. Det gider jeg simpelthen ikke høre på mere«, siger Espersen med henvisning til Steen Steensen Blichers vers om en jysk fårevogter og fortsætter: »Det er lige som den gamle stil med at smide mudder eller lort på folk. Og så sige, at de lugter. Det vil jeg simpelthen ikke være med til mere«.

Er det, hvad du opfatter, at Lars Løkke gør mod jer med den her tale?

»Ja«, siger Søren Espersen, der fremhæver, at hans ganske vist parti er imod et omfattende EU-samarbejde, men gerne ser et samarbejde om miljø og handel.

Fakta Her er teksten til sangen Mads Doss forfattet af Steen Steensen Blicher, som Søren Espersen omtaler i nærværende interview: Mads Doss han war en kon koltringsknæjt,

han gek mæ foeren i hien,

imell så slow han lyng te en bejt,

imell så band han åu vien

en liim te hans muer, å så sang han imell,

di hoer ed så vit, nær han tow te å hwell:

La la luh - la la lih - kom! så skal a bih,

la la luh - la la lih - kom! så skal a bih.



Mett Kølvro war en kon stonthostøs,

gek åsse mæ foeren i hien,

å somti hun swedt, å somti hun frøs,

den drywwen slet ett hun ku li en.

Hon snøwsed imell, få hin dawwen wa lång,

iwessomda tahrt hon sin klukker, å sang:

La la luh - la la lih - kom! så skal a bih,

la la luh - la la lih - kom! så skal a bih.



Å somti di mødtes så his å så hæhr,

od mælmad, å språkked så knøwt da,

å let om let fek di hwerranner så kjæhr:

Jen kam, næ den åhn ga en hwøwt da.

Å næ di had ett, gek di hwæ te sit hjaer,

å sang, så de gjall owwe mosser og kjaer:

La la luh - la la lih - kom! så skal a bih,

la la luh - la la lih - kom! så skal a bih!



Såen gek da en sommer, å da gik flier.

Lieg kjærrester så de fann o da.

I hien kam di no ikke mier,

men hjemm ve hweranner di lo da.

Å så bløw di gywt å behøwd ett å sønng,

som fahr di had gjow, i de båreste lønng:

La la luh - la la lih - kom! så skal a bih,

la la luh - la la lih - kom! så skal a bih! Vis mere

Parallel til Nyrup

Ikke kun vigtigheden af EU-samarbejdet fylder i nytårstalen. Her udtrykker Løkke også bekymring over, at man mister viljen til samarbejde og de menneskerettigheder, som kom i kølvandet på Anden Verdenskrig. I det hele taget understreger han behovet for internationale fællesskaber, der bygger på »ordentlighed«.

Også det opfattes som en stikpille af Søren Espersen, hvis parti ønsker, at Den Europæiske Menneskerettighedskonvention skrives ud af dansk lov. Af egen kraft drager han en reference til 1999, hvor Poul Nyrup Rasmussen (S) udtalte, at DF aldrig ville blive »stuerene«.

»Ordentlighed og stueren. Jeg har svært ved at se forskellen. Jeg synes, det er et direkte angreb på os«, siger Søren Espersen, der kalder det »stærkt generende«.

»For jeg vil ikke finde mig i at blive kaldt uordentlig«.

Løkke siger intet sted i den her tale: Dansk Folkeparti er et uordentligt parti. Men du kan ikke læse det anderledes?

»Nej, det kan du jo heller ikke. Det er også de kommentarer, der har været rundt omkring«.

Fakta Læs statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) nytårstale på statsministeriets hjemmeside.

Løkke taler også om, at flygtninge- og integrationspolitik ikke alene løses med hård retspolitik og grænsekontrol. Hvad tænker du om den ytring?

»Det er da rigtigt nok«, siger Espersen, der dog fremhæver, at det er væsentlige elementer, og at regeringen har forlænget den midlertidige grænsekontrol gentagne gange: »Man skal ikke tro, at man kan løse det hele ved grænsekontrol. Hvem fanden har troet det? Jeg har i al fald ikke. Det er sådan en billig form for mudderkast mod os«.

Det er tidligere blevet udlagt sådan, at Lars Løkke har en meget international profil, når han holder tale i Europaparlamentet, og en anden mere national profil, når hans regering skal føre politik med støtte fra Dansk Folkeparti. Er du enig i den udlægning?

»Ikke længere. For jeg synes, at hans tale her lige så godt kunne være holdt nede i EU-parlamentet«, siger Espersen.

DF-næstformanden undrer sig også over, at Løkke undlod at nævne de seneste stramninger i udlændingepolitikken. I det, som DF ynder at kalde et paradigmeskifte, har regeringen blandt andet erklæret sig klar til at udfordre menneskerettighederne.