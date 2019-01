Overblik: Det ved vi om togulykken på Storebælt - og det mangler vi svar på

Foreløbig er seks mennesker erklæret døde, mens 16 mennesker er sårede som følge af togulykken på Storebælt onsdag morgen. Det oplyser Fyns Politi.

Her er hvad vi ved - og hvad vi endnu mangler at få svar på.

Hvad er der sket?

Klokken 07.30 blev et lyntog på vej fra Fyn til Sjælland over Storebæltsbroen ramt af fragmenter fra et forbikørende godstog, som havde revet sig løs. Ifølge et øjenvidne begyndte toget at ryste, ruderne sprang, og loftspanelerne slog sig løs. Det er endnu uvist, hvad der fik dele af godstoget til at rive sig fri og ramme det modkørende tog.

Fyns Politi melder foreløbig om seks dræbte og 16 sårede. Tallene kan blive justeret i takt med, at myndighederne får det fulde overblik.

Ifølge DSB var i alt 131 passagerer og tre medarbejdere om bord i toget, da ulykken indtraf.

Statens kriseberedskab, National Operativ Stab, er blevet indkaldt for at håndtere situationen. Det oplyser stabschef Per Jensen.

Hvad sker der med de sårede?

Politiet har oprettet et evakueringscenter i Nyborg for passagererne fra toget. Det er beliggende i Nyborg Idrætscenter, Storebæltsvej 13-14. Der er ikke adgang for pårørende, men der er psykosocialt beredskab til stede til at modtage og hjælpe passagererne.

DSB har etableret et psykologberedskab, passagerer kan kontakte for at få hjælp. Det kan nås på telefonnummer 70 11 51 55.

Politiet opfordrer alle, der har været om bord i toget om at kontakte deres pårørende og oplyse, at de ok.

Hvad skal pårørende gøre?

Pårørende til togpassagererne kan ringe på telefon 96 97 00 00 for at få nærmere oplysninger om deres pårørende. Man skal ikke ringe til Odense Universitetshospital, oplyser Fyns Politi.

Der var ifølge DSB i alt 131 passagerer og 3 medarbejdere om bord i toget, da det gik galt ved 07.30-tiden. Et stykke af et forbikørende godstog havde revet sig løs og ramte passagertoget - tilsyneladende med stor kraft.

Hvordan påvirker det trafikken?

Der kører ingen tog over Storebæltsbroen, oplyser DSB. Togene mellem landsdelene kører kun til og fra Korsør og Nyborg - foreløbig til kl. 15.

Biltrafikken over Storebæltsbroen er åbnet i retningen mod Sjælland, oplyser Vejdirektoratet. På grund af hårde vindstød er der indført hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Vindfølsomme køretøjer frarådes at passere broen på grund af hårde vindstød.

På grund af ulykken er broen fortsat lukket i retningen mod Fyn. Vejdirektoratet ved ikke, hvor længe broen vil være lukket, men oplyser borgere til at følge med på www.trafikinfo.dk.