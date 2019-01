Al togkørsel over Storebælt er aflyst resten af dagen

Hvis du skal køre tog:

Der kører ingen tog over Storebæltsbroen resten af døgnet. Togene mellem landsdelene kører indtil videre kun til og fra Korsør og Nyborg.

InterCitytogene fra/til Aarhus H kører kun mellem Aarhus og Fredericia samt mellem Korsør og Københavns Lufthavn.

InterCitytogene fra/til Esbjerg kører kun mellem Esbjerg og Nyborg samt mellem Korsør og Østerport.

Lyntogene kører kun mellem Aarhus H og Odense.

Der kører togbusser i pendulfart mellem Nyborg og Korsør, oplyser DSB. Men tæt trafik og kødannelser giver forlænget rejsetid mellem landsdelene.

DSB oplyser, at passagerer, der bliver mere end 30 minutter forsinkede, kan gøre brug af DSB’s rejsetidsgaranti.

DSBs »forsigtige prognose«, at togene kører igen over Storebælt fra torsdag morgen kl. 4.

Følg med på DSBs hjemmeside.

Hvis du skal køre bil:

Bilspor i begge retninger er nu åbne.

Biltrafikken over Storebæltsbroen er åbnet i retningen mod Sjælland, oplyser Vejdirektoratet. Kl. 12.12 åbnede sporet også i retningen mod Fyn, oplyser Sund&Bælt.

På grund af hårde vindstød er der indført hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Vindfølsomme køretøjer frarådes at passere broen på grund af hårde vindstød.

Politiet opfordrer forbikørende til ikke at bremse eller stoppe op for at se ulykken.

Vejdirektoratet oplyser borgere til at følge seneste nyt på www.trafikinfo.dk.

Vi anbefaler at trafikanter, der skal fra Sjælland mod Fyn og Jylland, orienterer sig på https://t.co/TVvr07yaFf, da vi ikke ved hvor længe Storebæltsbroen vil være lukket. Trafikanterne opfordres til ikke at køre mod Storebæltsbroen, før åbningen er meldt ud. #dktrafikinfo https://t.co/hjbGYyYUNP — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) 2. januar 2019

Der er lange bilkøer til broen.