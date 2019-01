»Forfærdelig togulykke«: Löfven sender tanker til ofre og pårørende efter togulykke

Sveriges statsminister, Stefan Löfven, har talt med den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen, i kølvandet på en tragisk togulykke på Storebæltsbroen, der har kostet seks personer livet.

Det skriver Löfven på statsministerens officielle Twitter-profil.

Her udtrykker han også sin sympati for ofrene og deres pårørende.

»Forfærdelig togulykke på Storebæltsbroen i Danmark som følge af stormen Alfrida. Vores tanker er hos de kvæstede og hos de dødes familier og slægtninge«, lyder det fra Löfven.

»Det sagde jeg også i morges til min kollega statsminister Lars Løkke Rasmussen«, skriver statsministeren.

Ulykken bliver fulgt internationalt

Den voldsomme ulykke fylder også forsiderne på de store svenske mediers hjemmesider. Heriblandt Aftonbladet, Expressen og Dagens Nyheter.

I Norge er historien på forsiden af blandt andet VG og Aftenposten.

Men det er ikke kun i Skandinavien, at ulykken får omtale.

Britiske BBC og The Guardian, franske Le Monde, tyske Bild og amerikanske ABC og The New York Times nævner også ulykken.

Også nyhedsbureauerne AP, AFP og Reuters dækker hændelsen tæt.

Fyns Politi har bekræftet, at seks personer er omkommet i ulykken. Derudover meldes 16 personer kvæstet, heraf 14 lettere og to moderat kvæstede.

Et lyntog var onsdag morgen på vej fra Fyn til Sjælland, da det på Storebæltsbroen blev ramt af dele fra et godstog, som kørte i den modsatte retning. Det fik lyntoget til at bremse hårdt op.

Der var 131 passagerer og tre medarbejdere om bord på toget.

ritzau