Elever fra 30 skoler fik stjålet udstyr for to millioner

To mænd står ifølge politiet bag omfattende tyverier fra 30 skoler på Fyn og i Jylland.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Tyverierne gik ud over elever på en lang række højskoler og efterskoler, hvor gerningsmændene ifølge politiet stjal computere, telefoner og andre værdigenstande, mens eleverne var væk om aftenen.

Det er primært elevernes eget udstyr og ikke skolernes, som er blevet stjålet. I alt er tyverierne gået ud over flere end 200 elever.

Værdi af 2 millioner kroner

Politiet har tiltalt to 25-årige mænd for tyverierne, der i alt har en værdi af omkring to millioner kroner. Mændene nægter sig dog skyldige i anklagen.

Tyverierne stod på i omkring et halvt år, før de mistænkte gerningsmænd blev anholdt.

Det første tyveri blev begået på en efterskole i Bjerringbro 5. januar. Her stjal gerningsmændene ni bærbare computere og andet elektronisk udstyr til en værdi af i alt 40.000 kroner.

Efterfølgende skete lignende tyverier på flere andre skoler. Det største udbytte fik tyvene ifølge politiet i Bramming. Her blev stjålet 42 bærbare og en PlayStation. I alt havde det en værdi af 362.000 kroner.

Sag begynder 25. januar

12. juni blev de to 25-årige mænd anholdt for tyveriet. Det skete, efter at en elev opdagede en mand, der sneg sig rundt på en efterskole i Hammerum ved Herning.

Kort efter konstaterede skolen, at der var stjålet flere computere og trådløse høretelefoner. En patrulje tog til området og fandt ved Århusvej ved Silkeborg to mænd ved en bil ved et stykke skov.

Gemt i skoven lå de stjålne ting fra efterskolen, og politiet anholdt de to mænd, der nu er blevet tiltalt.

Anklager Jhin Lee mener, at der er tale om organiserede tyverier.

»Det er noget, som man har gjort på samme måde igen, igen og igen«, siger han og tilføjer:

»Vi er ikke tvivl om, at det er nogen, som indgår i et professionelt netværk. Ellers ville man ikke være i stand til at afsætte så mange computere, så hurtigt som det er sket her«.

Sagen mod de to mænd begynder 25. januar.

ritzau