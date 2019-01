Tidligere retsmediciner om tragisk togulykke: Sådan identificeres de omkomne

Tænder, tatoveringer, personlige ejendele og beskrivelser fra pårørende er vigtige faktorer i opklaringsarbejdet for at identificere de omkomne passagerer fra det forulykkede tog.

Tandsæt, fingeraftryk, farven på tøjet, køn, højde, særlige kendetegn som tatovering og beskrivelser fra pårørende er blandt de personlige oplysninger, som politiet og retsmedicinerne nu er i gang med at undersøge for at kunne identificere de otte, der onsdag morgen mistede livet i en togulykke på Storebæltsbroen.

Det forklarer professor emiritus i retsmedicin Jørgen Lange Thomsen, som har deltaget i retsmedicinske opgaver i Thailand efter tsunamien i 2004 og efter terrorangrebet den 11. september 2001 i USA.

»Det er en normal procedure, som vi retsmedicinere har trænet mange gange, og det er noget, vi gør meget ofte. Det er ikke præcis det samme hver gang, men der nogle parametre, som vi går frem efter«, siger Jørgen Lange Thomsen, som ikke selv er med i identifikationsarbejdet omkring de omkomne efter togulykken.

Hvor, hvad og hvordan?

Der ses oftest som udgangspunkt på de praktiske omstændigheder, når politiet og retsmedicinere skal identificere de omkomne ved uheldet.

»Det første, der ses på, er, hvor fandt man den døde? Hvor har de siddet? Er der nogen, der ved, hvem de er? Hvad har de på af tøj? Er det en mand eller kvinde? Er de høje eller lave? Er de gamle eller unge?«, forklarer Jørgen Lange Thomsen og fortsætter:

»Vi ser også, om de omkomne har nogle særlige kendetegn, såsom tatoveringer eller briller, har de noget i lommerne - det kan være en mobil eller en pung, hvor man ofte kan finde et navn på den omkomne, og så kan man gå videre med de informationer og henvende sig til de pårørende«.

Ifølge Jørgen Lange Thomsen bør politiet også forberede sig på, at der er mennesker, som vil ringe ind og spørge til, om nogle af deres pårørende er blandt de døde.

»Det kan være, hvis de er bange for, at de har været med toget og ikke hørt fra dem siden ulykken. Så giver de pårørende en beskrivelse af personen, og så undersøger politiet det«.

Efter de indledende undersøgelser kommer retsmedicineren ind i billedet. De undersøger og obducerer de omkomne og sammenligner med eventuelle fotografier eller beskrivelser af personen.

Svære skader på de omkomne

Da ulykken indtraf onsdag morgen omkring 07.35 blev den ene side af et IC4-toget revet op, ruderne blev knust og vraggods og toginteriør blev kastet rundt i kabinen, efter en lastbiltrailer fra en forbikørende godsvogn ramte toget. Otte omkom og 16 andre blev kvæstede.

Fyns Politi oplyste torsdag på et pressemøde, at der er tale om fem kvinder og tre mænd blandt de dræbte. Mere end et døgn efter ulykken har politiet endnu ikke endeligt kunnet identificere de otte dræbte.

»Deres skader har været betydelige«, fremgår det af oplysninger fra Fyns Politis øverste leder, Arne Gram.

Identifikationen af dem er vanskelig på grund af de svære læsioner, de har pådraget sig under ulykken, tilføjer efterforskningslederen, chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj.

»Vi anvender tandkort og dna og arbejder så hurtigt som muligt i forhold til at få ofrene identificeret. Fire er vi ret sikre på, men vi mangler sikre oplysninger på de sidste. Vi har arbejdet i et tog med svære skader og med personer, der har fået svære læsioner«.

Tænder, fingeraftryk og DNA er sikre kriterier

Og netop tænderne er et af de vigtigste identifikationskriterier i retsmedicinernes arbejde i forbindelse med togulykken.

»Hvis man har en mistanke, om hvem de omkomne er, så finder man tandlægejournalen ved tandlægen. Det kan sammenlignes med tandsættet på den omkomne for at se, om der er et match. Hvis det er tilfældet, kan man være ret sikker på identiteten«, forklarer den tidligere retsmediciner Jørgen Lange Thomsen.