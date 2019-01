Stormrådet erklærer stormflod i store dele af det sydlige Danmark Onsdag bød på stormflod i meget af det sydlige Danmark, har Stormrådet afgjort torsdag.

Stormrådet har afgjort, at der var stormflod i store områder af det sydlige Danmark onsdag. Allerede onsdag afgjorde rådet, at der havde været stormflod på den fynske nordkyst samt Odense Fjord.

Torsdag har Stormrådet kigget på udviklingen onsdag eftermiddag og aften, hvor store vandmasser strømmede ud af Østersøen og ind gennem de sydlige danske farvande.

Rådet har herefter føjet Jyllands østkyst fra syd for Lillebæltsbroen, Langeland, Ærø og nærtliggende øer samt Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland mellem Karrebæksminde og Rødvig til listen.

»Stormrådets afgørelse betyder, at skaderamte i de udpegede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført«, skriver Stormrådet i en pressemeddelelse.

ritzau