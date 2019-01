Mange om ansvaret. Men noget gik helt galt den dag på Storebæltsbroen

Der er kontrol med kontrol på, når passager- og godstog hver dag skal passere hinanden på det danske jernbanenet. En række myndigheder har hver deres ansvar for sikkerheden, men efter onsdagens store dødsulykke på Storebæltsbroen – en ulykke der ikke burde kunne ske – er spørgsmålet alligevel, om kontrollen er tilstrækkelig.

For hvordan kan en tilsyneladende helt tom lastbiltrailer fra Carlsberg rive sig løs fra en godsvogn i fuld fart på vej over Storebæltsbroen, så det modkørende lyntog ramler ind i det, og otte omkommer og 16 kvæstes? Her jagter Havarikommissionen to store centrale spørgsmål:

Var lastbiltraileren på toget forsvarligt monteret på godsvognen? Hvor meget blæste det egentlig, og er reglerne for godstogs passage af broen ved stærk vind nu også gode nok?

Souschef for Havarikommissionen Bo Haaning har understreget, at det bliver et langt træk at få alle puslespilsbrikker på plads, og at det måske først om et års tid foreligger en god teori om forløbet.

Og så skal Havarikommissionen også se på samspillet mellem de mange ansvarlige for sikkerheden.





Tomme trailere er farlige

Der er et stort fokus på den tomme trailer, som ser ud til at være blæst af godstoget og over på passagertogets skinner.

Martin Harrow, sikkerhedschef iBanedanmark, fastslår, at det er »meget meget sjældent«, at gods ryger af danske tog.

»Vi kan have problemer med løse presenninger og den slags, og så går vi i dialog med firmaerne«.

Det er Banedanmark, der har fastlagt grænserne for, hvornår godstog overhovedet må køre på Storebæltsbroen – og hvor hurtigt. Togene skal sænke farten til maksimalt 80 kilometer i timen, når der måles vindstød på over 21 meter i sekundet i snit i en ti minutters periode. Er middelvinden, som det kaldes, oppe over 25 sekundmeter, lukkes der helt.

Den Regionale Fjernstyringscentral i Roskilde styrer og overvåger jernbanetrafikken på Storebælts jernbanestrækning, og den er udstyret med et elektronisk signalsystem, der er i forbindelse med Storebæltsforbindelsens system. Driftsteknikeren i broens tekniske overvågning placeret ved betalingsanlægget i Halsskov informerer fjernstyringscentralen, hvis der er for meget vind, og herfra går beskeden videre til lokomotivførererne senest inden afgang fra Korsør og Nyborg

Martin Harrow fra Banedanmark og hans kolleger har nærstuderet vejrdata fra tidspunktet for ulykken, og de konstaterer, at alarmen ikke gik – selv om det var tæt på med gennemsnitlige vindhastigheder på 20,9 sekundmeter i perioden op til ulykken.

Han understreger, at hvis den kommende tids undersøgelser kommer frem til, at en tom trailer på en godsvogn i den slags blæst i virkeligheden ikke er sikker nok på broen, »skal vi forholde os til, om reglerne er gode nok«.

Da Politiken senere spurgte Banedanmark, om der er overvejelser om – eventuelt midlertidigt – at ændre reglerne, fordi det ser ud til, at det rent faktisk tilsyneladende er lykkedes vinden at løfte traileren af togvognen, og at det kan have lange udsigter med en konklusion fra Havarikommissionen, lød svaret fra Banedanmarks presseafdeling:.

»Hvis vi får melding om en storm, så tager vi – ligesom på alle andre tidspunkter – stilling til den konkrete situation, og tager vores forholdsregler derefter«.

Kim René Busch, der er forhandlingssekretær i 3F’s Transportgruppe, fortæller, at lastbilchauffører er meget opmærksomme på ikke at køre med en tom trailer, når der er meget vind.

»Når vi kører med lastbilerne, så ved vi, at vi skal passe på, hvis traileren er tom. Jeg tror, det er de færreste lastbilchauffører, der ville køre over med en tom trailer i den slags blæst. Det er ikke unormalt, at lastbilchauffører kører ind og venter på en rasteplads. Men når ens trailer er læsset, er det noget helt andet. Så kommer man op på et niveau, hvor der ikke længere er tale om et vindfølsomt køretøj«, siger Kim René Busch, der understreger, at han ikke kender forholdsreglerne for godstog med lastbiltrailere.