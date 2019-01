Kritik: Løkke siger ét, men gør noget andet

Det er langtfra givet, at en statsminister bruger så meget tid i sin nytårstale på at besynge internationalt samarbejde, som Lars Løkke Rasmussen (V) gjorde det i denne uge. Og det er da også langtfra gået ubemærket hen.

Hvor Dansk Folkeparti har kritiseret, at statsministeren gik for langt, så mener flere oppositionspartier, at Lars Løkke synger falsk, når han i talen understreger behovet for blandt andet menneskerettigheder og udviklingsbistand.

Fakta Nytårstalen

I nytårstalen sagde Lars Løkke Rasmussen (V) blandt andet: »Jeg kan godt blive bekymret for, om alt det, der blev sat i søen i krigens kølvand, bliver skyllet væk igen. Ønsket om fred. Håbet om demokrati. Menneskerettighederne. Viljen til samarbejde. Internationale fællesskaber, der forpligter og beskytter. Bygget på ordentlighed. Skabt med verdenskrigene i frisk erindring. Kan vi regne med, at den ordentlighed og den forpligtelse holder, når færre husker historien – som andet end netop historie? Det er jeg – desværre – ikke helt sikker på«, sagde han og udtrykte bekymring over tendens til, at lande fravælger internationalt samarbejde: »Det kan virke fristende at lukke af for en besværlig omverden. Vende ryggen til. Have nok i sig selv. Men er det nu så let? Verden forsvinder jo ikke. Danmarks sikkerhed afhænger af internationalt samarbejde«. Vis mere

Hos Radikale Venstre, Alternativet, SF og Enhedslisten høster Lars Løkke således ros for sit internationale udsyn i talen. Men oppositionspartierne mener, at hans regering på flere punkter har trukket Danmark i den modsatte retning.

»Der er rigtig mange fine budskaber i talen. Men de hænger meget dårligt sammen med den politik, som regeringen fører«, siger Enhedslistens Pelle Dragsted, der altså bakkes op af flere andre oppositionsparter.

»Danmark lukker sig om sig selv på alle mulige måder«, siger politisk ordfører Carolina Magdalene Maier fra Alternativet.

Her følger eksempler på konkret politik, som et eller flere af partierne fremhæver som kontrast til nytårstalen:

Menneskerettigheder

I flere omgange har regeringen vedtaget love trods advarsler fra kronjuristerne i Justitsministeriet om, at Danmark risikerer en dom ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

Så sent som i november erkendte Kristian Jensen (V), at Danmark med de seneste udlændingestramninger går til grænsen af konventionerne og muligvis over, idet han erkender en såkaldt procesrisiko.

Kvoteflygtninge

I september 2016 satte regeringen på ubestemt tid en stopper for det samarbejde med FN, der betyder, at Danmark over tre år modtager 1.500 kvoteflygtninge fra flygtningelejre og brændpunkter.

Med en ny lov har regeringen også slået fast, at det er udlændingeministeren, der vurderer, hvor mange Danmark skal tage imod. Og at den årlige kvote kun undtagelsesvist kan overstige 500.

Selv om flere Venstre-borgmestre har meldt sig klar til igen at modtage kvoteflygtninge, så har regeringen fastholdt stoppet.

Udviklingsbistand

Allerede ved sin tiltrædelse besluttede regeringen at skære i udviklingsbistanden, så den fra et niveau på 0,85 procent af bni i 2015 nu er på vej ned mod 0,7 procent, der er FN’s minimumsanbefaling.

I 2017 var tallet 0,72 procent. Så lavt har niveauet ikke været siden 1979. Målt i kroner og øre bruger Danmark flere penge end tidligere.

Opholdskrav

Trods kritik om, at det vil få færre til at søge ud i verden for at arbejde i en årrække, så har regeringen valgt at indføre et nyt opholdskrav i dagpengesystemet.

Fremover mister man retten til dagpenge, hvis ikke man har opholdt sig i Danmark eller et andet EU-land i 7 ud af de seneste 12 år. Regeringen har skønnet, at det vil ramme 3.375 personer.

Mindre engelsk

Denne sommer pålagde regeringen de danske universiteter at skrue ned for antallet af uddannelser på engelsk, fordi den danske stat bruger betydelige summer på udenlandske studerende, der aldrig ender med at arbejde i Danmark.