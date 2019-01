Chokket ligger over Nyborg dagen efter togkatastrofen: »Det er uhyggeligt. Pludselig kan det hele være slut. Jeg er i en mærkelig uvirkelig stemning i dag«

Bekymret borgmester

På borgmesterkontoret i Nyborg Kommune, fem minutters kørsel fra stationen, har borgmester Kenneth Muhs (V) hele torsdagen fulgt udviklingen efter ulykken på broen.

»Stemningen er mat og eftertænksom i dag. Vi er alle dybt berørte. Vore tanker går til de efterladte, de tilskadekomne og dem, der var med i det hele taget. Det er jo en katastrofe af en sådan størrelse, at alle bare tænker på det hele tiden«, siger han.

Foto: Finn Frandsen Borgmester Kenneth Muhs (V) fra Nyborg er tilfreds med kommunens beredskabsindsats efter togulykken.

Han har løbende haft kontakt med kommunens repræsentant i det lokale beredskab, som trådte i kraft onsdag, da ulykken indtraf.

»I dag kan vi jo se, hvor vigtigt det er, at der virkelig står et beredskab klart, som kan løfte opgaven, når sådan en katastrofe sker, og det synes jeg virkelig, vores medarbejdere har gjort«, siger han.

Onsdag oprettede Nyborg Kommune faciliteter til et krisecenter for passagererne om bord på toget. Her stod personale klar til at hjælpe, så krisepsykologer kunne tage sig af passagererne. Centeret er nu lukket ned igen.

Storebæltsbroen er en livsnerve i Danmark, og en vigtig del af livet i Nyborg, påpeger borgmesteren.

»Vi har meget handel og vandel som følge af de mange, som passerer broen. Vi er også en stor pendlerkommune. Der er omkring 5.000 pendlere her fra Nyborg og oplandet, og derfor er det jo forfærdeligt, når det her sker. Men nu må vi afvente og se, hvad Havarikommissionen kommer frem til«, siger Kenneth Muhs.

Foto: Finn Frandsen Det ødelagte passagertog er parkeret på sporarealet ved Nyborg station. Bag ved holder det forvredne godstog.

En idiot-ulykke

På stationen i Nyborg vejrer Dannebrog på halv stang i dag. Nanna og Kathrine skal med toget hjem fra et 10-klasse kursus på VUC.

»Selvfølgelig er vi påvirket. Jeg syens, det er en idiot-ulykke«, siger Nanna, imens hun går mod perronen.

»For mig at se må det her et hundrede procent være statens ansvar. Jeg forstår ikke, at man holder personbiler og lastbiler tilbage, men lader et godstog med presenninger og tomme vogne køre forbi et passagertog. Helt ærligt. Det er da nærmest logisk, at sådan noget ville kunne ske, når man lader nærmest tomme vogne kører over i uvejr«, siger hun.

Måske var ulykken et uheld. Jeg tænker bare på, om sikkerheden har været i orden Sandra

Pludselig kan det være slut

I 7-Eleven-kisoken prøver Sandra at begribe ulykken. Hun kender mange af de daglige pendlere, som tager med toget.

»Vi ved, hvem der skal have et rundstykke med skinke. Og vi ved, hvem der skal have skrabet smør. Nogle kunder får det samme hver dag, eller skal have deres kaffe på en helt bestemt måde. Det er pendlerne og stamkunder, som gør det hyggeligt at være på arbejde. Det er også derfor, at det er så uhyggeligt, at det pludselig kan være slut«, siger Sandra.