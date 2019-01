Alle de dræbte fra togulykken på Storebælt er identificeret

Alle otte afdøde fra onsdagens togulykke er blevet identificeret, oplyser Fyns Politi. De pårørende er underrettet.

Fem af de omkomne kom fra Fyn. Der er tale om to kvinder på henholdsvis 45 og 60 år samt en 28-årig kvinde fra det østlige Fyn, en 51-årig mand fra den nordlige del af øen og en midtfynsk kvinde på 27 år.

En 30-årig mand fra Aarhus er også blandt ulykkesofrene. De sidste ofre er en kvinde på 59 år, som boede i det storkøbenhavnske område samt en 30-årig mand med bopæl på Grønland.

Der er nu blot en enkelt indlagt efter ulykken, hvor i alt 16 blev kvæstet - heraf to med moderate skader.

Svært at sætte navn på de omkomne

Det har været vanskeligt at identificere alle ofrene, men det er lykkedes retsmedicinerne at få sat navn på de mennesker, der blev fundet i det voldsomt beskadigede tog.

Hvad der egentlig forårsagede tragedien på Storebæltsbroen efterforskes fortsat.

Det arbejde forestås af Havarikommissionen, der får hjælp fra blandt andre politiet. Kommissionens mål er at finde ud af, hvad der gik galt, så tilsvarende ulykker kan forhindres i fremtiden.

Politiet vil - når det arbejde er overstået - se på, om der er grundlag for at rejse straffesag mod enkeltpersoner eller firmaer på baggrund af det, der skete.

Gods rev siden på passagervogn op

Ulykken ramte, da et passagertog passerede et godstog med ølvogne på lavbroen ud for Nyborg. En af ølvognene rev sig tilsyneladende løs i den voldsomme blæst, netop som passagertoget kom kørende.

Resultatet blev, at en stor del af venstre side i en af passagervognene blev revet op og medførte betydelige ødelæggelser inde i kupéen. De var så store, at politiet først fandt de sidste to dødsofre, da det havarerede tog blev slæbt ind til undersøgelser på land.