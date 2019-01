Sekunder før ulykken så lokoføreren, at der var noget galt – og krummede sig sammen

Det var gnisterne, der advarede lokoføreren på det passagertog, der kørte på lavbroen over Storebælt.

»Gnister fra køreledningerne er ikke usædvanligt. Men de her gnister var længere nede«, siger hans advokat Torben Koch, der over for Berlingske gengiver lokoførerens beretning om den ulykke, der onsdag morgen kostede otte mennesker livet.

Gnisterne kom fra et modkørende godstog, hvor lokoføreren så et eller andet hænge ud fra siden. Så han krummede sig sammen i et forsøg på at undgå at blive ramt af den genstand, han så nærme sig. Det var tilsyneladende en lastbiltrailer, der havde stået på en godsvogn, men nu hang ud over siden.

Passager troede, at lokoføreren var omkommet

Den ramte passagertoget, men lokoføreren undgår lige akkurat at få den i hovedet. Det lykkes ham at komme ud af det smadrede førerhus i toget og komme ind til passagererne, hvor han modtages med overraskelse: »Gud, er du overlevet?«, udbryder en af de rejsende ifølge beskrivelsen af forløbet i avisen.

Lokoføreren kan ikke få kontakt til trafikledelsen eller redningsberedskabet via sin nødtelefon og hans egen mobiltelefon fungerer ikke. Men sammen med en passager slår han alarm. Da var klokken cirka 07.35. Den værste togulykke i en generation var sket. Der var brug for hjælp. Nu.