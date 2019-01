Radikales besked til Mette F er klar: Rokker S sig ikke på udlændingeområdet efter valget, så prøv med DF, for vi vælter dig

I en ny annoncekampagne udstiller den radikale leder, Morten Østergaard, Lars Løkke Rasmussen (V) og Mette Frederiksen (S) som Kristian Thulesen Dahls (DF) marionetdukker. Østergaard opfordrer endnu en gang til en ny politisk linje, men han gentager i annoncen også sit mantra om, at »jeg har ingen ultimative krav«.

Politiken har derfor spurgt ham, hvordan han forestiller sig situationen efter et valg, når han også har givet en garanti om, at han kun vil støtte en regering, der gør sig uafhængig af Dansk Folkepartis politik.

Morten Østergaard, skal det ikke forstås som et ultimativt krav til en regering, der vil have jeres støtte, at den skal gøre sig uafhængig af DF’s politik?

»Jo, det, som er afgørende for os, er jo, at retningen for en ny regering bliver anderledes end det, vi ser nu, hvor man er afhængig af Dansk Folkepartis politik. Og det er derfor, jeg har sagt som en forudsætning for at kunne støtte en ny regering under Mette Frederiksens ledelse, at det vil være, at vi har en politisk aftale, som sætter rammerne for det regeringssamarbejde. Det, jeg så også altid har sagt, det er, at det ikke er sådan, at vi kommer til at møde med en liste med 5 eller 10 ultimative krav om denne eller hin paragraf, der skal ændres«, siger han og fortsætter:

»Men det, der bliver udslagsgivende for, om vi så kan få den aftale, der gør, at vi vil støtte sådan en regering, det er, om det lever op til min garanti om, at vi kan sige, at nu har vi fået en retning, som er uafhængig af Dansk Folkepartis politik«.

Ny politik

Så det er et ultimativt krav, at der skal være en helt ny retning end Dansk Folkepartis politik?

»Forudsætningen for, at vi støtter en ny regering, er, at vi ikke bare vil have en ny statsminister, men også en ny politik«.

Er forskellen på ultimative krav og så den garanti, du gav, om at man skal gøre sig uafhængig af DF, ikke, at med ultimative krav er det nemmere at komme efter jer efterfølgende i forhold til, om I lever op til det?

»Den garanti, jeg har givet, den skal jeg jo i givet fald først selv betrygges i, at jeg kan leve op til med den aftale, der er. Ellers vil vi ikke indgå den. Og så må folk jo bedømme, om de synes, at det er tilstrækkeligt«.

Hvis I ender med at støtte en S-ledet regering, hvordan skal man så kunne måle, om den regering er uafhængig af DF’s politik?

»Det skal man jo kunne måle på indholdet, altså om retningen er forskellig«.

Betyder det, at man slet ikke må lave udlændingepolitiske aftaler med DF som regering, hvis I skal støtte regeringen?

»Det betyder, at aftalen skal sætte rammerne for den politik, der skal føres, og hvis ikke jeg er tilfreds med, at det er en anden retning end den, vi ser i dag, så bakker vi ikke op om det. Men når først skibet har lagt fra land, så må alle jo gå om bord«.

Så hvis I skal støtte en regering, så skal der stå i en skriftlig aftale med statsministerpartiet, at man skal føre en markant anden udlændingepolitik, end Dansk Folkeparti står for?

»Der skal ikke stå andre partier, der skal stå, hvad rammerne er for den udlændingepolitik, der skal føres …«.

’Rammer’ lyder lidt fluffy; hvordan kunne man formulere det?

»Det er jo, hvilken asylpolitik vil man føre«.

Ikke nyt med aftaler

Skal der for eksempel stå: »Vi vil føre en human asylpolitik«?

»Det er jo ikke hverken før din eller min levetid, at Socialdemokratiet og Radikale Venstre satte sig ned sidst og formulerede, hvordan man i fællesskab vil lave udlændingepolitik, da vi skulle sidde i regering. Og det er jo ikke anderledes end det«.

Hvordan kunne en aftale lyde i i dit hoved?

»For mig ville aftalen skulle adressere, hvad gør vi i forhold til danskere med udenlandske ægtefæller, herunder spørgsmålet om blandt andet integrationsvurderinger; vi vil skulle sige, hvad gør vi i forhold til udviste udlændingefamilier og enlige; få afklaret, hvad kunne være den fælles løsning her«, svarer Østergaard og tilføjer en række andre udlændingepolitiske områder.

»Så derfor vil man område for område kunne blive enige og sige, hvad er rammerne egentlig for det her«.

Nu har du nævnt en masse områder, den aftale skal berøre, men du springer let hen over, hvad indholdet skulle være af aftalen på de enkelte områder?