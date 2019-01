Operation Umbrella

Pornografiske videooptagelser af mindreårige blev i maj 2015 optaget i et privat hjem i Nordsjælland og senere spredt på internettet.

I januar 2018 rejste politiet 1.004 sigtelser mod primært unge mennesker for at have delt materialet på Facebook Messenger. Det er danmarkshistoriens største sag om deling af intimt materiale uden samtykke. Sagen har fået navnet Operation Umbrella.

Ni prøvesager har indtil videre ført til alt fra frifindelse til bødestraffe og betingede fængselsdomme. Den første af sagerne blev prøvet ved Højesteret i dag.

Vis mere